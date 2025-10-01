Yamila Cafrune presentará “Cafruneando” en la Sala Bristol del Auditorium

El próximo sábado 11 a las 21:00 la intérprete Yamila Cafrune llegará a la Sala Bristol del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) para presentar su espectáculo “Cafruneando”.

En esta ocasión, la artista narrará la historia de su padre y momentos compartidos con él, a través de canciones y fotografías, en un encuentro interactivo con el público. La velada será abierta por el grupo vocal marplatense Arsis Nova.

Este show representa un homenaje emotivo donde Yamila Cafrune evoca la trayectoria de su padre, el icónico folklorista Jorge Cafrune, fusionando música y relatos visuales para revivir recuerdos personales.

Desde el el Teatro recordaron que el acceso a la Sala Bristol se realiza a través del foyer del Auditorium, y el público podrá permanecer o retirarse por el Casino Central. Por esta razón, el ingreso es exclusivo para mayores de 18 años.