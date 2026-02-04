Yael Falcón Pérez dirigirá Huracán y San Lorenzo

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes los encargados de impartir justicia para la cuarta fecha del Torneo Apertura con el árbitro Yael Falcón Pérez como el más destacado al dirigir el clásico entre Huracán y San Lorenzo.
Además, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Nazareno Arasa estará a cargo del duelo entre Boca y Vélez, mientras que Sebastián Zunino hará lo propio en el River frente a Tigre en el Estadio Monumental.
La cuarta jornada del campeonato local se desarrollará entre el viernes 6 de febrero con el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe y le pondrá fin el lunes 9 con el cruce entre Estudiantes de Rio Cuarto e Independiente Rivadavia de Mendoza.
El árbitro de 37 años regresará al certamen argentino luego de su incursión durante la tercera fecha para decir presente en Arabia Saudita para el choque entre Al-Hilal y Al-Ahli en la Saudi Pro League.
De esta manera, Falcón Pérez dirigirá por primera vez el clásico entre Huracán y San Lorenzo, aunque a ambos los dirigió por separado en reiteradas ocasiones. El “Globo” acumula seis victorias, cinco igualdades y una derrota bajo su conducción, mientras que el “Ciclón” suma cuatro triunfos, cuatro caídas y dos empates.
Por su parte, Héctor Paletta estará a cargo del VAR luego de una polémica presentación en el cotejo entre Barracas Central y Deportivo Riestra, donde se invalidó un penal para el “Malevo” y se le otorgó la pena máxima al “Guapo” sobre el final del mismo para que Rodrigo Insua convierta el gol del empate 1-1.
Los árbitros designados para la fecha 4 del Torneo Apertura
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Bruno Amiconi
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Diego Novelli
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Mariano Ascenzi
18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Agustín Méndez
20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Bryan Ferreyra
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Erik Grunmann
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Javier Mihura
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Jorge Broggi
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Iván Núñez
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Sebastián Bresba
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Adrián Delbarba
22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Javier Delbarba
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Ariel Cruz
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: David Cornejo
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Martin
19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-__IP__
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Nahuel Viñas
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
- Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña