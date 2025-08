Ya se encuentra disponible la plataforma de telemedicina que funciona las 24 horas

Está disponible los 365 días del año para las especialidades de clínica médica y pediatría. Los vecinos que necesiten recibir asesoramiento o registrarse en la app pueden concurrir a la Oficina física de Telemedicina que funciona en el CEMA (Pehuajó 250) de lunes a viernes de 7.30 a 14.30, o comunicarse telefónicamente al 499-7900 interno 1024.

El Municipio -a través de la Secretaría de Salud- pone a disposición la nueva plataforma de telemedicina que brinda atención médica a distancia, mejora el acceso al sistema de salud y reduce los tiempos de espera.

En detalle, la plataforma está disponible las 24 horas, los 365 días del año para las especialidades de clínica médica y pediatría y su ingreso es a través de la app SALUD MGP. Cabe resaltar que -al igual que con la aplicación- en una primera instancia para poder ingresar los vecinos deben tener sus datos actualizados en el Centro de Salud donde también podrán vincular a su grupo familiar.

Es importante remarcar que los usuarios, en caso de no tener actualizada la app SALUD MGP en su dispositivo, previamente deberán actualizarla por única vez desde Google Play Store para permitir el uso de audio y video, permisos indispensables para las teleconsultas.

También deben agregar su correo electrónico en la sección “Mi perfil” de la aplicación, en el caso que no esté ingresado, ya que esta será una de las vías de comunicación para recibir constancias de atención o recetas, por ejemplo. En este sentido, cabe mencionar que, en caso de no tener el domicilio legal registrado en General Pueyrredon, la app presentará una placa que indica que no puede acceder al sistema.

En palabras de la secretaria de Salud Viviana Bernabei “esta es una herramienta digital más que se suma a la aplicación SALUD MGP y que fortalece la utilización de las TICs en el sistema de Salud Municipal” y agregó “no se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de avanzar hacia un nuevo paradigma sanitario, más flexible, accesible, personalizado y cercano a la realidad de las personas”.

Por otro lado, Bernabei resaltó que “la atención por demanda espontánea a través de la teleconsulta permite que todos los ciudadanos, sin distinción de edad, condición social o ubicación geográfica, accedan de manera inmediata a una consulta clínica o pediátrica. Esta modalidad garantiza presencia estatal activa en cualquier punto del territorio, las 24 horas, los 365 días del año, superando las limitaciones horarias y de movilidad que presenta la consulta presencial tradicional”.

Con respecto al circuito, los vecinos ingresan con su DNI y contraseña a la app SALUD MGP, van a solicitar un turno de atención médica por videollamada, inician videollamada, seleccionan el paciente (puede ser quien ingresa a la app o su familiar a cargo) y el tipo de atención (clínica médica o pediatría), responde unas simples preguntas y accede a una videollamada con un médico según edad y tipo de consulta y, en caso de ser necesario, pueden recibir el tratamiento correspondiente y la certificación de la consulta realizada.

La plataforma está integrada a la red sanitaria Municipal, permitiendo la derivación efectiva y en tiempo real a Centros de Atención Primaria, Centros de Atención 24 horas, Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) y SAME, según el nivel de complejidad. Asimismo, cuenta con vínculo directo con la línea 109 ante situaciones de crisis en salud mental.

Por último, Bernabei señaló “la decisión de implementar esta plataforma constituye una acción sanitaria estratégica que fortalece la red de atención, mejora la equidad en el acceso y posiciona al Partido de General Pueyrredon como una jurisdicción innovadora y comprometida con la salud pública a través del desarrollo permanente de la plataforma de salud digital”.

Los vecinos que necesiten recibir asesoramiento, orientación, evacuar dudas o registrarse en la app pueden concurrir a la Oficina física de Telemedicina que funciona en el CEMA (Pehuajó 250) de lunes a viernes de 7.30 a 14.30, o comunicarse telefónicamente al 499-7900 interno 1024. Para más información ingresar en www.mardelplata.gob.ar/telemedicinaweb