Ya hay un anotado para 2027: un intendente se postuló para un nuevo mandato si cambia la ley

La discusión por la reelección indefinida de intendentes volvió a ganar centralidad en la política bonaerense y promete ser uno de los ejes de debate más calientes de 2026 en la Legislatura.

Con más de 80 jefes comunales condicionados por la actual normativa, el reclamo para modificar la Ley 14.836 volvió a escena luego de que el gobernador Axel Kicillof ratificara su intención de impulsar cambios en el régimen de mandatos.

El tema ya había generado fricciones dentro del oficialismo provincial este año, cuando el Frente Renovador frenó en el Senado un proyecto que buscaba habilitar nuevas reelecciones. Sin embargo, lejos de quedar cerrado, el debate reaparece con fuerza al calor del calendario electoral y del respaldo explícito de varios intendentes del Conurbano y del interior bonaerense que necesitan una modificación legal para poder competir nuevamente en 2027.

En ese contexto, un jefe comunal del interior bonaerense se sumó públicamente al reclamo y dejó en claro que buscará continuar al frente de su distrito si la ley se modifica.

Se trata del intendente vecinalista de Necochea, Arturo Rojas, quien en un acto de fin de año afirmó sin rodeos: “Si la ley se modifica y permite que los intendentes nos volvamos a presentar, voy a ir por el tercer mandato”.

De hecho, el intendente necochense es considerado un dirigente cercano al armado político de Kicillof y fue uno de los que respaldó el lanzamiento del nuevo espacio impulsado por el mandatario provincial a principios de 2025.

La definición no pasó desapercibida, sobre todo porque Rojas no forma parte del peronismo tradicional. Llegó a la intendencia en 2019 bajo el sello de Juntos por el Cambio, cuando venció con el 58,99% al entonces intendente Facundo López, y en 2023 fue reelecto ya desde un espacio vecinalista propio, Nueva Necochea, con el 49,76% de los votos, imponiéndose al libertario Pablo Nosek. Su posicionamiento refuerza el reclamo del gobernador, que logró sumar apoyos más allá de su espacio político.

Ese alineamiento convierte su pronunciamiento en una señal política relevante en medio de la pulseada por la reforma electoral.

Durante su discurso ante vecinos, Rojas hizo un balance de su gestión y reconoció que el último año fue “complicado en lo político y en lo económico”. “La polarización fue tan fuerte que nos terminó dejando en el medio. Todo tiene que ser un aprendizaje”, reflexionó, al tiempo que defendió el perfil vecinalista de su administración.

También apuntó contra el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante, al que acusó de trabar proyectos y de construir un discurso “armado para redes sociales”. “Hacen extractos absolutamente mentirosos de la realidad”, denunció, y extendió sus críticas al gobierno nacional de Javier Milei por la falta de transferencias para obras ya ejecutadas con fondos municipales. Según detalló, la deuda supera los 400 millones de pesos y el cierre de organismos nacionales paralizó proyectos de infraestructura clave.

Mientras tanto, la presión por cambiar la ley crece. En total, son 81 los intendentes bonaerenses que hoy no podrían presentarse a un nuevo mandato si no se modifica la normativa vigente. La mayoría pertenece al peronismo, pero también hay radicales, dirigentes del PRO, un intendente libertario y varios vecinalistas. Un dato que refuerza la idea de que el debate excede a un solo espacio político y atraviesa a todo el sistema de poder local en la provincia.

Con ese escenario, la reelección indefinida vuelve a instalarse como una de las discusiones centrales del próximo año. Y, mientras la Legislatura se prepara para reabrir el debate, los intendentes ya empezaron a mover fichas. Algunos en silencio, otros, como en este caso, dejando en claro que si la ley cambia, en 2027 volverán a estar en la boleta.