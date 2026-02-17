¿Y si usaban IOMA? Kicillof y Kreplak con avión sanitario para traer a Samid desde Uruguay

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó este martes que se comunicó con el empresario Alberto Samid, quien contrajo un virus en Uruguay, para informarle que será traído de regreso a Buenos Aires en un vuelo sanitario.

“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió el funcionario de la gestión de Axel Kicillof en su cuenta de X.

Samid debió ser internado en la ciudad balnearia uruguaya tras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó porque le detectaron la presencia de un virus raro.

En ese contexto, el “Rey de la Carne” había pedido a través de su familia ayuda al gobernador Kicillof para facilitarle un avión sanitario para trasladarlo y que pueda ser tratado su cuadro de salud en su país.