Y la ciudad se puso de pie: Luis Reales recibió el premio Carlos Waitz 2023

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy.com)

Recientemente la Asociación Argentina de Actores entregó el Premio Carlos Waitz 2023, oportunamente con ceremonia propia y no inserto en el Estrella de Mar, que tiene fundamentos no vinculados con el compromiso ético ni los DDHH sino que es, fiel a sus orígenes en tiempos de Martínez Teco, de carácter promocional.

El acontecimiento, no evento como insistió una oradora -evento no significa importante, sino que deriva de eventual, o sea, puede ocurrir o no, como una tormenta- y escribo acontecimiento porque lo fue, dada la trascendencia del premio, la calidad de los premiados y la calidad de la multitud que se dio cita en el Café Teatral Emilio Alfaro, rindió homenaje merecido a Alberto Sava (psicólogo social, docente, artista y presidente honorario de la Red Argentina de Arte y Salud Mental), Víctor Iturralde (docente teatral, director y actor), Ana Juárez (actriz y militante por los DDHH) y a Luis Reales (eximio pianista, docente, compositor, actor, ex director del Teatro Colón y ex secretario de Cultura de esta ciudad, coordinador del Coro Soles y co fundador y co director de la Compañía de Arte e Inclusión La Corte de los Milagros, y en ese campo, intenso activista por los DDHH en general y por los derechos de y por la diversidad en particular).

Alicia Falcón, Cecilia Martín y Adriana Derosa ofrecieron un fragmento de “Las Evas”, dirigidas por Héctor Martiarena, y Julián David interpretó dos temas, luego de un video en homenaje a Waitz.

No dudo de ningún fundamento para entregar los premios. Y en el caso de Luis Reales me constan, porque casi 50 años de amistad nos unen, por eso me referiré a lo que significó el suyo, para mí y todos, dadas las adhesiones y la ovación de la multitud que se puso de pie cuando llegó su turno.

El Sindicato de Prensa convocó especialmente para acompañar a Luis. Nino Ramella, ex secretario de Cultura de General Pueyrredon, hizo llegar sus palabras y escribió que hay reconocimientos formales e institucionales y también hay genuinos. El que recibe Luis Reales reúne ambas condiciones, lo que es, sin duda, un motivo de festejo. Y dónde iba a recibirlo Luis si no en un escenario, y sobre todo en uno que es su casa y un poco la de todos nosotros. Querido Luis disfrutá de tu fortuna. El patrimonio afectivo que vos reunís no es patrimonio de muchos.

También la cantora, como le gusta que la llamen y ahora escritora, Marián Farías Gómez, hizo llegar su palabra asegurando que es significativo que el premio Carlos Waitz esté en manos de un gran artista y militante de los DDHH.

José Luis Rocha, secretario general de la CGT, y Miguel Guglielmotti, secretario adjunto de la CGT y concejal, destacaron que cuando hablamos de Luis Reales hablamos de un artista que no se quedó en la comodidad de su talento, sino que agregó solidaridad y compromiso a las causas más nobles de nuestra sociedad.

Guglielmotti hizo hincapié en que hay mucho en el andar de Reales que tiene que ver con el otro.

Por su parte, Fernando Rizzi hizo acto de presencia en calidad de amigo y como representante de la Defensoría del Pueblo, por todas las causas que Luis apoyó y sigue apoyando.

Y llegado su momento, Luis Reales, con la honestidad y el cariño al que acostumbró a cercanos y lejanos, y por lejanos hablo de europeos, colombianos, japoneses… por decir nomás, se refirió a la cercanía de la figura de Carlos Waitz con su historia, ya que su mamá, Lía, fue actriz nada menos que en “Israfel” y parte de su familia, como quien le da el nombre al premio, sufrió el exilio. Nada de eso, cuando niño, o adolescente le era extraño.

Agradeció al director del Auditorium, Marcelo Marán, anfitrión y quien le entregara el premio, a las Madres y Abuelas, siempre presentes en su vida.

Con respecto al galardón destacó que cuando fue secretario de Cultura le tocó discutir este tema de la separación del marco de los Estrella, y dijo que sí, que estaba bien, porque esto le daba un ámbito más acorde, especial. Agradeció entonces a quien fuera intendente en aquel momento, Gustavo Pulti, quien lo apoyó, enfáticamente agregó, y destacó su presencia acompañando en esta ocasión.

No se detuvo, dijo que el mal, el MAL, durante la Dictadura Cívico Militar fue, para muchos, un concepto teórico, pero no para él, porque hubo acontecimientos trágicos en su vida que hicieron que lo viera cara a cara: la desaparición de Carlos Waitz, ya que su madre trabajaba en “Israfel”, y ahí tomó contacto, a temprana edad con la tragedia de los Desaparecidos, luego el exilio de su hermana Ana Lía, que afortunadamente está y a su lado y la desaparición de Alejandro Pérez Catán, su amigo, que por esas monedas que, como reza el dicho están en el aire mucho tiempo y que finalmente caen del lado correcto y también, apareció con vida.

Carlos Waitz, dijo Luis, es un símbolo que tenemos que defender.

Generoso, Reales agradeció a Alicia Gutiérrez, directora del coro Soles, quien estaba en Córdoba y solamente por eso no estuvo presente en el acto, y a mí, aunque resulte espantosa la referencialidad. Pero es que Luis destacó la importancia de algunas mujeres en su vida.

Con emoción creciente se refirió a sus hijos, Pancho, a quien le pidió perdón por tenerlo siempre pendiente -sabemos que la salud de Luis es delicada, por decir poco- y a Catalina, de quien tanto, dijo, sigue aprendiendo.

Habló de todos sus hermanos: Pampa, Donal (por don Aldo, no el cantante), Lucila, Ana Lía. Y de cómo los cinco, a pesar, agrego yo, de la muerte de Donal están siempre cuidando su espalda.

Y a su lado.

Como sentí que con mucho amor, no sólo la presencia, Marán, Emma Burgos, Jota Musmeci, Víctor Recanatesi, Lucía Martín, Héctor Martiarena, Juan Rey, Ramiro Argain, Lalo Alías, Cecilia Dángelo, Miguel y Valentín Belza, Sergio Morale, Pablo Villafañe, Abel San Martín, Topo Gispert, Carlos Patrani, Gustavo Pulti, Daniel Besoytaorube, los técnicos del Auditorium en pleno, con el Negro Mallo súper emocionado, las acomodadoras que siempre lo quisieron, y Susy Scándali, y cientos, estábamos ahí. Como estaban Laura Parra, María Alejandra Zanetta, ex directoras de escuelas con las que articulaba La Corte y podrían seguir los nombres en una lista interminable.

Difícil escribir sobre un grande, cuando es tan cercano y tan amado.

Sólo diré que esta avalancha de amor ratificó lo que hace tiempo pienso de él, de vos Reales, como en la canción que preparaste para el Soles y La Corte: todo es tuyo y las estrellas.

