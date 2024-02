Xicillof no la ve o no la quiere ver: IOMA, inseguridad y cuenta DNI

Obcecado, imprudente y desalineado políticamente el gobernador Axel Kicillof, conserva esa porción de poder político conferido por los votos . Los datos que se difunden no dejan lugar a dudas de su responsabilidad en el endeudamiento público estatal crónico, al cual sometió al país tras haber ocupado el Ministerio de Economía de la Nación y ahora en su segundo mandato como gobernador.

Sergio Berni abandonó la gestión en diciembre para asumir como senador provincial, pero seis meses ya había dado las hurras como ministro de Seguridad. Buenos Aires es una provincia liberada, como lo manifiestan los propios policías que visten el uniforme del ejército de 100.000 agentes.

Por una razón de pudor y respeto hacemos reserva del caso de una persona que se encuentra internada en terapia intensiva tras haber tenido que depositar U$S 12.000.- para recibir la atención que IOMA no le prestó a pesar de ser un afiliado con 50 años de aportes. No es una cuestión distrital, IOMA no funciona en toda la provincia de Buenos Aires.

El gobernador con el arma crediticia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cuenta DNI con sus beneficios ampliados, al ser acumulativos los descuentos por grupo familiar, se quedó otros 4 años al frente de los bonaerenses.

Ahora están en el plan patota frente a un presidente de la Nación que no ha llegado a su tercer mes de mandato. No era lo mismo con Alberto Fernández sentado en la Casa Rosada. Y no hay lugar ni para la resignación en la Provincia de Buenos Aires, que sufrirá a la brevedad las consecuencias de un plan que no podrá cumplir, cuando tenía las fichas de candidato excluyente para el 2027.

Comparte esto: Facebook

X