Vuelven a operar a Bastian y se encienden alarmas: Último momento

La salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar, volvió a encender las alarmas. Desde las 17 de este lunes será operado por quinta vez. Su estado de salud continúa siendo delicado y requiere intervenciones médicas constantes. Según se informó, el ingreso al quirófano está vinculado a la necesidad de volver a colocar una válvula para monitorear la presión endocraneana, un procedimiento clave para controlar posibles inflamaciones tras el grave traumatismo sufrido. Se trata de una cirugía considerada menor, que no debería extenderse demasiado tiempo. Durante el día había trascendido que los médicos comenzaron a retirar de manera progresiva la sedación para evaluar la respuesta de Bastian y analizar la posibilidad de extubarlo en las próximas horas. Incluso familiares contaron que el nene reaccionó a algunos estímulos, moviendo las manos y los pies.

Sin embargo, desde el equipo médico remarcan que el cuadro sigue siendo crítico y que el pronóstico continúa reservado. Los médicos insisten en que cada decisión se toma minuto a minuto y que el monitoreo permanente de la presión intracraneal resulta fundamental en esta etapa de su recuperación.

En paralelo, se espera la llegada a Mar del Plata del abogado del padre de Bastian, Matías Morla, quien tenía previsto brindar una conferencia de prensa para referirse tanto a la evolución de la salud del pequeño como al avance de la causa judicial.

Cómo fue el accidente en Pinamar

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando la UTV en la que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

El menor estuvo internado en un hospital local, donde lo operaron dos veces. Sin embargo, por la complejidad de las heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata donde le realizaron dos cirugías más.

La investigación judicial sigue en curso. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.

La investigación avanza con las pericias correspondientes para determinar el grado de las responsabilidades de los adultos involucrados. Además de la complicación hepática que atraviesa el nene, también sufrió traumatismos en la cabeza y se está monitoreando su evolución.