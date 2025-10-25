Vuelve el Pre Cosquín a Mar del Plata, con funciones en la Piazzolla y el Tronador

Este viernes 31 a las 17:00 y el sábado 1 de noviembre a las 19:00 se llevará a cabo una nueva edición del Pre Cosquín en Mar del Plata. La actividad tendrá lugar en la sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos) y en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746).

El certamen convoca a artistas de todo el país que buscan representar a Mar del Plata en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en el emblemático escenario de la Plaza Próspero Molina. Música, canto y danzas tradicionales serán protagonistas de esta audición que celebra la identidad cultural y el talento federal.

La propuesta contará con la participación de artistas de la región y de distintos puntos del país, en una programación que suma y une culturas. El evento cuenta con el acompañamiento del Sindicato de Panaderos.