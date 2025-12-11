Vuelve el “Festival Penguin Libros” con destacados autores

Tras el éxito de 2025, regresa el “Festival Penguin Libros” en su segunda edición. El encuentro comenzará el 7 de enero en Villa Victoria (Matheu 1851), un espacio emblemático de la historia literaria argentina. Todas las actividades comenzarán a las 19:00.

A lo largo de seis encuentros, el público podrá escuchar a Eduardo Sacheri el 7 de enero; a Ludovica Squirru Dari el 12 de enero; a Daniel Balmaceda el 14 de enero; a Viviana Rivero el 21 de enero; a Charlie López el 28 de enero; y a Gabriela Exilart el 4 de febrero.

La propuesta invita a disfrutar entonces de charlas con reconocidos escritores, en un ciclo que combina literatura, ideas y atardeceres.