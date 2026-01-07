Vuelve el “Especial de Riff” a Abbey Road con músicos locales

El “Especial de Riff Homenaje” se presentará el próximo viernes 16 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con un show a cargo de un colectivo de músicos locales dedicados a rendir tributo a una de las bandas más influyentes del hard rock y el metal argentino. La apertura de la noche estará a cargo de Robert Hard Rock.

La fecha se inscribe en la continuidad de un proyecto que reúne a artistas de la escena local para revisitar el repertorio de Riff con una mirada respetuosa y potente. El espectáculo promete una noche marcada por la energía, la emoción y el espíritu característico del rock argentino.

El proyecto nació casi de manera fortuita. En enero de 2024, mientras descansaba en un camping, Facundo “Faka” Aguirre tuvo la idea de reunirse con amigos para tocar y armar un especial dedicado a Riff. A partir de ese impulso inicial, se contactó con Diego Leonardo, Fernando “El Tira” Arseni y Gastón Arrúa, quienes se sumaron de inmediato a la propuesta.

En noviembre de 2024, luego de seis meses de trabajo, el homenaje debutó en Abbey Road con una sala colmada y un público entusiasta, lo que derivó en la programación de una segunda presentación. Más tarde, en mayo de 2025, el proyecto volvió a escena con una fecha en Vorterix, nuevamente con una gran convocatoria y un clima de celebración que reafirmó la vigencia del repertorio de Riff.

El “Especial de Riff” está integrado por Fernando “El Tira” Arseni y Gastón Arrúa, ambos de Sucio y Desprolijo; Diego Leonardo, de Jueces de Mármol; y Facundo “Faka” Aguirre, de Logordo. En conjunto, recorren los seis discos de Riff, desde su debut en 1981 hasta el último lanzamiento de 1997, con versiones que combinan fidelidad, fuerza y una impronta propia que conecta de inmediato con el público.