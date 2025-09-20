Vuelve el ciclo “El rock a buen puerto” con Días de Noche y Astrománticos

El ciclo “El rock a buen puerto” regresa hoy a las 21:00 con una presentación de las bandas Días de Noche” y Astrománticos: el encuentro se llevará a cabo en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, local 9).

Días de Noche es una banda marplatense formada a principios de los 90. Su sonido es contundente, fusionando noise y goth rock con cold wave. La agrupación se presenta nuevamente para recordar canciones de sus inicios y presentar “Personal Lucifer”, un material que ya está disponible en las principales plataformas digitales.

La formación incluye a Cristian Zamorano en batería, Ariel Russo en bajo, y los Altocamet: Mariana Monjeau en teclados, y Adrián Canu en guitarra y voz.

Por su parte, Astrománticos nace en Buenos Aires a lo largo de la pandemia y se consolidó como trío, fusionando las virtudes de Diego Vieites (voz y guitarra), el Chino Galeano (bajo) y Alejo Porcellana (batería).

Sus influencias por el glam rock de los 70, el britpop y el punk power pop los motivan a trabajar en once temas propios, editados bajo el nombre “Volumen II” y publicados a través de las plataformas digitales.