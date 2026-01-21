“Vuelta a los 90’s – Latin Fest” regresa a Abbey Road tras agotar entradas

Tras el éxito de su primera edición, Abbey Road (Juan B. Justo 620) presenta una nueva fecha de “Vuelta a los 90’s – Latin Fest”, un evento que regresa a pedido del público luego de agotar localidades. La cita será este sábado 24 a las 21:00.

La noche contará con la participación de Jaleo, que continúa celebrando sus 10 años de trayectoria con su reconocido tributo a Ricky Martin, y Delirio, el tributo a Luis Miguel encabezado por Luis Daniel. Ambos proyectos compartirán escenario para recrear los hits que marcaron a toda una generación y fueron furor en radios, pistas de baile y escenarios de toda Latinoamérica.

La propuesta se completará con una selección de videoclips bailables de los años 90, a cargo del VJ Teche, asegurando una velada cargada de energía, recuerdos y baile hasta el final.

Jaleo se formó en Mar del Plata el 15 de noviembre de 2015, por iniciativa del bajista Nicolás Trafi. La banda debutó el 14 de febrero de 2016 en Mont Lautrec Mar del Plata, con una destacada respuesta del público que impulsó la continuidad del proyecto.

Gracias a su crecimiento y fuerte presencia en redes sociales, integrantes del grupo recibieron el reconocimiento de músicos que formaron parte de la banda de Ricky Martin, como el trompetista Gustavo “Caluga” Escobar y el bajista argentino Pablo Della Bella, quienes manifestaron públicamente su apoyo.

La banda está formada por Lucas Ienzi (voz), Nicolás Trafi (bajo), Santiago Marcovechio (batería), Manuel García (teclados) y Nano Jorge (guitarra).