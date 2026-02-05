Vuelta a clases: un banco lanza descuentos del 20% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias ante el inicio del ciclo lectivo, el Banco Provincia lanzó una serie de promociones que incluyen descuentos de hasta el 20% y planes de financiación que llegan a las 18 cuotas sin interés para la compra de productos escolares.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad presidida por Juan Cuattromo desplegó una estrategia que combina beneficios con tarjetas de crédito, la billetera digital Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras.

Para quienes operen con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco, las compras de indumentaria y artículos deportivos contarán con hasta 20% de ahorro y la posibilidad de financiar en hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos. En tanto, las librerías y jugueterías ofrecerán un 10% de descuento y hasta 4 pagos sin recargo, beneficio que se extiende también a ópticas y librerías de texto.

La apuesta fuerte en financiación llegará a través del portal Provincia Compras: del 10 al 12 de febrero se habilitarán 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 habrá una segunda oportunidad con 12 pagos, abarcando rubros clave como tecnología y equipamiento escolar.

Por su parte, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un ahorro del 20% en comercios de barrio (incluyendo librerías) los días viernes, con un tope semanal de $5.000, además de un descuento especial del 10% en librerías de texto los lunes y martes. Finalmente, el programa de fidelización «Me Sumo» ofrecerá un 30% de ahorro en el canje de puntos para el rubro «Vuelta a Clases» entre el 9 y el 12 de febrero.