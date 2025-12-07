Votos de la UCR, PRO y CC que aprobaron el endeudamiento de Kicillof

Maximiliano Abad, Maricel Etchecoin y Diego Santilli; la legisladora

de la Coalición Cívica también fue de las que auxilió a Kicillof

La ley de endeudamiento que propuso el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, imposible de lograr para el mandatario provincial con los votos del peronismo y aliados habituales. Necesitaba de un apoyo mayor, con manos levantadas provenientes de bloques que suelen confrontarlo. En una doble jornada de sesiones de madrugada, este jueves lo logró con el apoyo de diputados y de senadores que integran bloques de Pro, de la UCR, de la Coalición Cívica. También de exintegrantes de las listas de La Libertad Avanza que en distintas oportunidades le hicieron guiños favorables con sus votos.

En la Cámara de Diputados provincial estaba el mayor desafío para Kicillof, donde su bloque es de 31 integrantes (sobre 92 bancas) y está cruzado por internas. Fue el ámbito en el que el proyecto para tomar deuda por hasta US$3685 millones se trató en comisión, y en el que la fragmentación de los bloques y la interna peronista se hacen más notorias. El gobernador se garantizó para su iniciativa el apoyo de los sectores cristinistas y massistas de su bloque, y cosechó apoyo de las bancadas de Pro, UCR+Cambio Federal, Somos Buenos Aires, Coalición Cívica, Unión y Libertad, Nuevos Aires y Derecha Popular. Solo se opusieron los bloques de La Libertad Avanza y del Frente de Izquierda.

El bloque de Pro aprobó en general la iniciativa de Kicillof, pero votó en contra en particular el artículo 1º del proyecto por no tener un detalle del destino al que se aplicarán los fondos captados por endeudamiento. Dieron su voto favorable por esa bancada Agustín Forchieri, Matías Ranzini, Fernanda Antonijevic, Gustavo Coria, María Paula Bustos, Martín Endere, Martiniano Molina, Fabián Perechodnik, Julieta Quintero Chasman, María Laura Ricchini, Fernando Rovello, Ana Rita Sallaverry, y Adrián Urreli. Dos integrantes del bloque, Ranzini (cercano a Cristian Ritondo) y Urreli (a Néstor Grindetti), fueron nombrados en el directorio del Banco Provincia, como parte del acuerdo que destrabó el endeudamiento.

Forchieri habló en la sesión en nombre del bloque de Pro. “Presentamos nota por secretaría para expresar el rechazo al artículo uno, de un nuevo endeudamiento, no porque estemos en contra de tomar deuda, sino porque sabemos para qué la va a usar y cuáles son las prioridades del gobernador. Sí, estamos a favor de endeudarse para poder cancelar deudas existentes. También estamos a favor del fondo para los municipios”, afirmó desde su banca.

El recinto de la Cámara de Diputados provincial, en la madrugada del jueves Cámara de Diputados PBA

El bloque UCR+Cambio Federal, aportó los votos de su jefe de bancada, Diego Garciarena, y de Natalia Dziakowski, Alejandra Lorden, María Belén Malaisi, Valentín Miranda, Claudio Rossi, y María Silvina Vaccarezza. La diputada Anahí Bilbao, que integra el bloque, no estaba en el recinto al momento de votar.

Garciarena defendió desde su banca el acuerdo sellado. “Pareciera que, para algunos, los acuerdos que hacen ellos están bien y los que hacen los demás están mal. Acá se ha hablado de acuerdos oscuros, de actitudes pseudoextorsivas. Es una falta de respeto hacia otros legisladores. Y se ha logrado acuerdo de las dos terceras partes de esta cámara. La oportunidad de hacer acuerdos que tenemos los bloques que somos más chicos en número es cuando se exigen mayorías más grandes. Son las reglas del juego del Poder Legislativo”, argumentó Garciarena, un legislador radical alineado con el senador Maximiliano Abad. Uno de los integrantes de este bloque en el Senado, Marcelo Daletto, fue nombrado en el directorio del Banco Provincia.

El bloque de Somos Buenos Aires (sello que participó en las elecciones bonaerenses de septiembre y aglutinó a radicales, peronistas disidentes y dirigentes de la Coalición Cívica, entre otros sectores) también aportó sus votos. Por la bancada, levantaron la mano Matías Civale, Pablo Domenichini, Claudio Frangul, Viviana Dirolli, Nazarena Mesías y Julio Pasqualin.

El radical Pablo Domenichini, de Somos Buenos Aires, fue uno de los que apoyó el endeudamiento de Kicillof

“Del total de endeudamiento que estamos autorizando para 2026, el 77% es el pago de deudas que vencen en 2026. Si restamos el endeudamiento de las letras y organismos, estamos hablando de 740 millones de dólares. De ese total de endeudamiento, después de los consensos con el Ejecutivo, llegamos a un fondo para los municipios de 360 mil millones de pesos. Si sacamos las letras y lo que se llama rollover, se destina el 50% de nuevas deudas para los municipios. Para los que defendemos la autonomía municipal es una buena noticia, y es una de las razones por las que estamos acompañando”, explicó Civale, jefe del bloque, un radical alineado con el intendente de Tandil, Miguel Lunghi. El dirigente radical quilmeño Fernando Pérez, del sector de la UCR que conforma este bloque, también integrará el directorio del banco provincial fruto del acuerdo por el endeudamiento.

La Coalición Cívica aportó los tres votos de su bloque: Maricel Etchecoin Moro, Romina Braga y Luciano Bugallo. La jefa de la bancada es Etchecoin Moro, presidenta de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires. No hubo discursos desde este bloque.

Unión y Libertad, una bancada que estuvo alineada con Javier Milei, pero se apartó del redil libertario aportó cinco votos: Martín Rozas, Blanca Alessi, María Laura Fernández, María Salomé Jalil Toledo y Sabrina Sabat. Se desmarcó Constanza Moragues Santos, integrante del bloque, quien votó en contra.

Rozas, jefe del bloque de Unión y Libertad, dijo en la sesión que había que “celebrar la búsqueda de consensos” y que la cámara “se dedicó a lo que tiene que hacer:trabajar y buscar los consensos necesarios para darle al Ejecutivo las herramientas para garantizarles a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires un pasar mejor”. Destacó que se aceptó el pedido de su bloque de conformar una comisión bicameral para seguir el endeudamiento provincial. Esta bancada -que tiene en el Senado bonaerense a su figura más reconocida, Carlos Kikuchi, exarmador político de Milei) también consiguió un nombramiento en el directorio del Banco Provincia, el de Fernando Rozas, hermano del presidente del bloque en Diputados.

En el centro, Carlos Kikuchi, uno de los exaliados de Milei que apoyó el endeudamiento de Kicillof junto con su bloque de Unión y Libertad

Nuevos Aires, otro bloque de origen libertario que está alejado de Milei (y, a su vez, escindido de sus expares de Unión y Libertad), aportó otros tres votos. Son los de Gustavo Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano. “Era indispensable avanzar en los acuerdos para no repetir la anomalía del año anterior, la peor de las opciones era privar a los ciudadanos de estas normas que dan certeza y seguridad justicia”, dijo Cuervo, jefe del bloque y presidente del Partido Renovador Federal, uno de los sellos que conformaron el frente La Libertad Avanza en 2023. Agregó que el debate entró, luego, en una etapa “pseudoextorsiva” que hizo que se prolongara.

El monobloque Derecha Popular, que integra Juan Esper Zamar, un dirigente ligado a Joaquín de la Torre, aportó un voto para el endeudamiento.

La Libertad Avanza se pronunció en contra, con discursos duros de Agustín Romo y Guillermo Castello. El Frente de Izquierda hizo lo propio, con argumentos opuestos que expresaron Laura Cano Kelly y Ariel Moreno.

El apoyo en el Senado

Cuando la iniciativa del endeudamiento llegó al Senado (Kicillof cuenta con un bloque de 21 legisladores, sobre 46 bancas totales) con media sanción de Diputados, el trámite fue veloz. Solo habló el miembro informante del bloque peronista, Marcelo Feliú. No hubo otros discursos y el único espacio que votó en contra fue el de La Libertad Avanza (Carlos Curestis, Daniela Reich, Florencia Arietto y Betina Riva).

Desde Pro, votaron a favor del endeudamiento Alejandro Rabinovich, Christian Gribaudo, Alex Campbell, Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Marcelo Leguizamón Brown, Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone. Se desmarcó del bloque que tiene como referentes al macrista Gribaudo y al montenegrista Rabinovich la senadora María Emilia Subiza, que está alineada con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, referentes de San Nicolás.

El Senado, en la sesión de este jueves por la madrugada Cámara de Senadores PBA

El bloque UCR+Cambio Federal aportó los votos de Daletto, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco y Nerina Neumann.

Desde la bancada UCR-Somos Buenos Aires, apoyaron el proyecto de endeudamiento de Kicillof los senadores Agustín Maspoli y Alejandro Cellillo.

Por Unión y Libertad, aportaron sus manos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. El monobloque que tiene De la Torre fue el otro voto positivo para el endeudamiento.