Votó Marcelo González: «Mar del Plata esta de pié»

En el marco de una jornada electoral soleada y con una marcada participación de vecinos hacia el mediodía, el empresario y candidato a concejal por Construyendo Porvenir, Marcelo González, emitió su voto este domingo a las 12 horas en la mesa 853 de la Escuela Centro de Formación Profesional N° 405, ubicada en Gascón 2660, entre Córdoba y San Luis.

González concurrió acompañado por su hijo León, en un clima de tranquilidad y con mejor afluencia de votantes en las escuelas de la ciudad hacia el mediodía.

Al ser consultado por la prensa tras sufragar, el candidato expresó: “Una linda sensación porque es un día cívico. Mar del Plata está de pie, un día hermoso, así que con tranquilidad, cumpliendo con nuestra misión y seguir con nuestra marcha.”

En los diez días previos a la elección, González recorrió a pie 404 kilómetros por distintos barrios de Mar del Plata y Batán, en el marco de su campaña de cercanía, dialogando con vecinos, comerciantes y referentes sociales. Esta actividad formó parte de su compromiso de mantener un contacto directo con la comunidad y escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía.

Tras cumplir con el acto electoral, González adelantó que compartirá un almuerzo junto a su hijo, amigos y parte de su equipo, a la espera de los resultados oficiales de la jornada.