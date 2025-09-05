Volvió el frío y el invierno se resiste a irse: ¿cómo estará el clima el domingo de elecciones en la Provincia?

En tanto, lo que parece ser el último coletazo del invierno , llegó de forma contrastante a lo que fue el cierre del mes de agosto, que tuvo días soleados con máximas de más de 20 grados en gran parte del país. Hacia el domingo, el avance del viento norte irá templando el ambiente y levantando las gélidas temperaturas de este inicio de septiembre.

El escenario climático para el domingo electoral en la provincia de Buenos Aires estará marcado por la estabilidad , según precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, en el sitio especializado Meteored.com. El día de votación se espera, en toda la Provincia, sin precipitaciones ni nubosidad, con cielos mayormente despejados, temperaturas en ascenso por el impacto del viento norte y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

Con la llegada de un frente frío, bajan las temperaturas en la zona central del país y en toda la provincia de Buenos Aires.

En ciudades del sur provincial como Azul, Tandil, Olavarría, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 2 grados centígrados, por lo que también podrían generarse heladas matinales. Estas condiciones serán opuestas a las de otras regiones, como el norte bonaerense, donde los registros serán algo más elevados.

En líneas generales, el resto del territorio provincial presentará temperaturas mínimas entre 5 y 7 grados, reflejando un leve ascenso térmico que se consolidará a lo largo del día. El progreso de la jornada electoral estará acompañado de un repunte en las marcas térmicas. Durante la tarde del domingo, se prevén valores máximos entre 14 y 15 grados en el sur bonaerense, mientras que en sectores del norte y noroeste de la provincia las máximas alcanzarán entre 16 y 17 grados. (DIB)