Volcó un micho en el km. 365 de la autovía mano Mar del Plata: 2 muertos y 2 heridos de gravedad

Al menos 2 víctimas fatales y varios heridos de distinta consideración dejó como saldo el vuelco de un colectivos de larga distancia en el km. 325 mano a Mar del Plata de la autovía provincial 2 a la altura de General Pirán. Numerosas ambulancias se encuentran en el lugar para auxiliar a los heridos. Tambien bomberos extrajeron pasajeros de la unidad accidentada. Se desconocen los motivos del vuelco. Intervienen dotaciones de General Pirán, Coronel Vidal y General Pueyrredón. La capacidad del colectivo era prácticamente total. Eran provenientes de Morón, Moreno y Ciudadela. (Noticia en desarrollo)