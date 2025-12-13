Virus regresará este verano con un show por los 40 años de “Locura”

El próximo 16 de enero a las 21:00 la banda Virus regresará a Mar del Plata para celebrar los 40 años de “Locura”, el disco que marcó una época en la música argentina. El show tendrá lugar en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

La propuesta repasará las canciones más emblemáticas de aquel álbum fundamental, junto con una selección de los grandes éxitos que definieron la carrera del grupo y se convirtieron en himnos generacionales.

Desde los años 80, Virus se distinguió por su estética moderna, su ironía sofisticada y un sonido adelantado a su tiempo, consolidándose como ícono de la vanguardia y la cultura popular.

En el escenario marplatense no faltarán clásicos como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega”, “Wadu Wadu”, “Me puedo programar”, “Amor descartable” e “Imágenes paganas”, temas que siguen vigentes y continúan conquistando nuevas audiencias.

Virus es la continuidad viva de una historia que desafió al tiempo y se mantiene más fuerte que nunca, con un espectáculo que promete energía, emoción y una poderosa conexión con su público.