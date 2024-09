“Violento”, “misógino”, “bobo”, “no sabe de economía”: el durísimo cruce entre Cristina Kirchner y Luis Caputo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron un tenso cruce en redes sociales que incluyó acusaciones de violencia, misoginia y de “no saber nada de economía”, entre otras agresiones.

El intercambio entre ambos comenzó cuando la ex mandataria cuestionó al Gobierno por el DNU de flexibilización de condiciones para canjes en moneda extranjera y se preguntó si Caputo quería “volver a incendiar el país” con la deuda como ya hiciera durante el macrismo.

A lo que el titular del Palacio de Hacienda le respondió que “no sabe nada de economía” y la conminó a seguir “chillando tranquila” porque, aseguró, “no va a volver a gobernar nunca más”. “Como ministro de (Mauricio) Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como ministro de (Javier) Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso”, le respondió Fernández de Kirchner.

La ex mandataria hizo referencia en sus redes sociales al DNU 846/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial y a través del cual “se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública”, indicó Fernández de Kirchner.

“Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos en nuestro documento ´Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-´ publicado en febrero de este año. Finalmente la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto”, añadió.

A través de un extenso posteo, la ex vicepresidenta se preguntó: “¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei?”.

“¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con (Mauricio) Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”, se preguntó la ex mandataria.

A lo que Caputo, al citar la publicación de la ex vicepresidenta, respondió: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit”.

“Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía”, agregó el funcionario, en referencia a supuestos dichos del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y agregó: “Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más”.

En su siguiente respuesta, Fernández de Kirchner citó un video de 2018 de Milei en su rol de panelista televisivo, ocasión en que el hoy mandatario cuestionaba a Caputo por su rol de titular del Banco Central de Macri, con el mensaje: “¡Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo!”.

El Gobierno nacional flexibilizó este lunes las condiciones legales para realizar canjes en moneda extranjera, en medio de las dudas que tiene el mercado por la acumulación de dólares para pagar los vencimientos.

