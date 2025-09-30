Violenta agresión en una discusión de tránsito en Barrio Constitución: Estaban alcoholizados

Un hombre de 44 años golpeó con una llave francesa en la cabeza a una mujer de 28 años luego de una pelea de tránsito ocurrida en la intersección de la avenida Constitución y Ortega y Gasset, en Mar del Plata.

La víctima, que viajaba como acompañante en uno de los vehículos, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde recibió tres puntos de sutura en el cuero cabelludo.

El hecho se produjo alrededor de las dos de la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas advirtió una confrontación entre los ocupantes de dos VW Gol.

Según relataron testigos, existían conflictos previos entre las partes, lo que derivó en que el acusado comenzara a agredir con la herramienta metálica.

Fuentes médicas informaron que la mujer se encontraba lúcida y consciente, presentaba politraumatismos, pero su vida no corría riesgo.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia: el de uno de los rodados arrojó 0,34 g/L y el agresor, imputado por lesiones leves, 0,36 g/L.

Tras ser reducido por la policía, el sujeto fue trasladado a Tribunales para declarar ante el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale.