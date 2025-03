Violencia en el recinto del Congreso de la Nación: La denuncia de Manes copó el discurso de Milei

Finalizado el discurso de apertura de sesiones legislativas, el diputado radical Facundo Manes se cruzó con Santiago Caputo, y denunció que el asesor presidencial lo amenazó y que un colaborador suyo lo golpeó en el pecho, en el Salón de los Pasos Perdidos dentro del Congreso.

El insólito episodio se desató después que el presidente Javier Milei increpara al legislador de la UCR, en pleno discurso, por agitar una Constitución desde su banca. “Leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”, lo desafió el mandatario.

Pero el episodio escaló cuando finalizado el discurso, el diputado fue abordado por el asesor presidencial. “Vino enfurecido y me dijo: ´Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer´. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre la embestida de Caputo.

Según explicó el dirigente radical, el asesor todoterreno ya le había ya lo había amenazada cuando, en pleno discurso, el legislador le preguntó a Milei, exhibiendo una Constitución en su mano, cuando iba a hablar del “capítulo de la Justicia”, en alusión directa a la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Tras el incidente, Manes se reunió con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para darle detalles del episodio. Le habría pedido el radical que revisen las cámaras de seguridad.

Todo quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales.