Villarruel no fue a La Rural y Milei le lanzó un dardo en su discurso

En la misma semana en la que llamó “bruta traidora” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde el palco de la Sociedad Rural, Javier Milei volvió a referirse a su ex compañera de fórmula y actual presidenta del Senado de la Nación, a la que acusó de usar los viáticos del Congreso para viajes de paseo o rosca.

Tanto el presidente Milei como la vice fueron invitados al acto central por la inauguración de la 137° Expo Rural, y desde la previa volvió la tensión entre ambos. Desde el área de Protocolo de Presidencia no habilitaron los QR de ingreso de sus acompañantes, por lo que finalmente Villarruel desistió de asistir.

Desde el atril, al igual que lo hizo desde La Derecha Fest en Córdoba, el presidente cruzó a la vicepresidenta, aunque sin nombrarla. Esta vez fue por las críticas que Villarruel le había hecho por sus viajes al exterior. “Que ahorre (dinero) en viajes y en la SIDE”, que se comporte “adultamente”, escribió la vice en respuestas a mensajes de Instagram hace dos semanas.

Después de la dura respuesta en el mitín libertario de Córdoba, Milei volvió con el tema: “Dice que con un gasto de 17 mil millones de dólares anuales puede ser financiado con un recorte de 30 millones en la SIDE, que ahora quiere desfinanciar pero hasta hace muy poquito querían manejar, cuando en realidad se necesitaría un recorte 570 veces más grande“, lanzó Milei.

“Ni hablar de las críticas fiscalistas a nuestros viajes al exterior, que es innegable que han sido de provecho económicos para el país y que seguramente tendremos tremendas, pero tremendas noticias en el plano internacional gracias a la enorme tarea que lleva a cabo nuestro Canciller, Gerardo Werthein”, destacó el Presidente en La Rural, donde hasta se subió a tractores.

Villarruel también había sido irónica con los hermanos Milei por los viajes. Cuando un usuario de Instragram le achacó sus viajes al interior, la vice disparó: “En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana”.

Y este sábado, el libertario lanzó un dardo directo en respuesta a Villarruel: “Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca“.

“A estas aberraciones las llaman ‘alta política’ los mismos que dicen defender a los que ya no pueden esperar, cuando en realidad lo que están haciendo es exterminar a los pobres y a los jóvenes, los sectores más indefensos de nuestra sociedad, que no tienen poder de lobby, ni de voto”, agregó el Presidente.

“Porque no son más que genocidas del futuro, son asesinos de nuestros hijos, nuestros pobres y nuestros indefensos, que con tal de rasquetear un puñado de votos hoy son capaces de condenar a generaciones futuras enteras a la miseria”, remarcó Milei.

Y sobre el Congreso, el Presidente agregó: “Este es el problema central de lo que describe mi amigo Axel Kaiser en su libro Parásitos Mentales: estas ideas que fermentan y crecen en la cabeza de la dirigencia política, como parásitos, inhabilitan cualquier decisión racional sobre cualquier tema, dado que los prejuicios y el dogma se imponen sobre la realidad”.

Los dichos de Villarruel que enfurecieron a Milei

Aquella sesión en el Senado en la que el Gobierno perdió las votaciones de aumento a las jubilaciones y a partidas de discapacidad terminó por quebrar la relación entre el Presidente y la vice. En la Casa Rosada sostiene que la sesión era ilegal y que Villarruel no debió convocarla, por lo que argumentan que jugó para la oposición.

Días después, Milei dio un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la llamó “traidora”. Villarruel eligió expresarse a través de Instagram, donde respondió críticas de distintas personas con mensajes directos a su compañero de fórmula en 2023.

“Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, lanzó la Vicepresidenta.

En ese sentido, Villarruel insistió que cumplió su “función constitucional” y redobló la apuesta al señalar que los insultos “por los jubilados y los discapacitados” le dan “la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables”. “Si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE”, agregó.

“Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, se disparó la vice.

Pero no quedó ahí y también fustigó a Karina Milei y a la diputada Lilia Lemoine. “No se por qué no puso a la hermana o a la limones que a ustedes les gustan tanto”, contestó con ironía. Y en esa catarata de respuestas también incluyó indirectas y chicanas al Presidente. Un usuario le dijo que coquetea con la casta por sus viajes en avión, lo cruzó. “En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana”, dijo y este sábado el Presidente pareció responderle. (DIB)