Villa Gesell obliga a utilizar barbijos y ciudades de la costa recomiendan su uso

El partido bonaerense de Villa Gesell informó que desde hoy rige la obligatoriedad de utilizar barbijo o tapabocas en la vía pública, mientras las municipalidades de Mar del Plata, Miramar, Necochea y Tandil recomendaron su uso, informaron fuentes oficiales.

La secretaria de Salud de Villa Gesell, Lorena Romero Vega, dijo que es obligatorio el uso de tapabocas o barbijos en ese partido de la costa Atlántica, de acuerdo con la recomendación del ministerio de Salud de la Nación.

«Los barbijos reglamentarios están reservados para el personal sanitario. En la página www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo podrá encontrarse un tutorial para realizarlos de forma fácil y práctica en casa», señaló la funcionaria.

Romero Vega dijo que el uso de tapabocas «evita no solo la expansión del coronavirus, sino también el virus de la gripe común» y señaló que el barbijo casero «deberá utilizarse obligatoriamente para salir del domicilio en caso de abastecimiento o de extrema necesidad, ya que su uso no extingue el aislamiento social, preventivo y obligatorio».

Por otro lado, las secretarias de Salud de los municipios de General Pueyrredón (Mar del Plata), General Alvarado (Miramar), Necochea y Tandil, recomendaron el uso de barbijos caseros o tapabocas para aquellas personas que concurran a lugares públicos, al tiempo que aclararon que su utilización no reemplaza el distanciamiento social.

En esos distritos bonaerenses se aconsejó la confección y/o utilización de barbijo casero y no del quirúrgico, que deben continuar reservados para el personal de salud y quienes se encuentran en la primera línea de atención a la comunidad por la pandemia de coronavirus.

En tanto, el intendente del balneario de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, dispuso que desde mañana se deberá ingresar a los comercios con barbijos comunitarios o mascarillas de protección.

Además, la autoridad comunal determinó que el acceso a Monte Hermoso continuará con rigurosos controles hasta el 15 de mayo, indicaron fuentes locales a Télam.

«Podrán ingresar quienes cuenten con los permisos correspondientes para transitar como proveedores de rubros para el abastecimiento, personal que cumpla tareas esenciales y vecinos que acrediten domicilio», agregaron.

En el único acceso al balneario ubicado en la ruta provincial 78 personal policial y municipal comenzó a exigir a los proveedores que lleven puesto barbijo, guantes descartables, la mercadería embalada y alcohol en gel que deben usar antes de descargar los productos en el comercio.