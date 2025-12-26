Villa Gesell: la ocupación hotelera para Navidad fue apenas del 40%

La visita de turistas en el marco del feriado de Nochebuena y Navidad no fue la esperada. Según el relevamiento municipal, la ocupación hotelera en el partido de Villa Gesell rondó el 40%. El porcentaje es menor al de los últimos años cuando para las Fiestas se agregó un feriado puente.
Como es habitual, las localidades del sur del municipio fueron las más elegidas. A la cabeza estuvo Mar de las Pampas, seguida de Mar Azul y Las Gaviotas, quedando en cuarto lugar la ciudad de Villa Gesell, informó El Mensajero de la Costa.
El sector turístico es optimista con respecto al feriado de Fin de Año ya que lo habitual es que sea el comienzo de las vacaciones.