Videoclip de la banda Maldita Ramona fue premiado en Uruguay

La banda marplatense Maldita Ramona vivió un fin de semana inolvidable que marcó un nuevo hito en su trayectoria artística. El grupo viajó a Montevideo, Uruguay, para participar en el Festival de Cine FENACIES, donde su videoclip “Necesito creer” resultó ganador en la categoría Video Clip Amateur.

Posteriormente, Maldita Ramona se presentó en Buenos Aires, participando en el programa “La broma infinita” con Sebastián De Caro en Gelatina. “Fue un momento muy especial, compartir nuestra música y nuestra historia en un espacio tan auténtico nos llenó de energía”, expresó el grupo, destacando la conexión con el público y el equipo del programa.

Maldita Ramona continúa su camino con una próxima presentación en Mar del Plata. El 11 de octubre a las 21:00, la banda ofrecerá un show cargado de energía y rock en el Centro Cultural la Vuelta de la Esquina (Alberti 3723).

Formada por Matías Anuncibay (voz), Maximiliano Gándola (guitarra y coros), Nahiara Anuncibay (teclados y coros), Marcos Labraña (bajo) y Claudio Lavanchy (batería), Maldita Ramona es una banda de rock con raíces en Mar del Plata. En 2013, lanzaron su primer álbum homónimo, reconocido como de interés cultural por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredon. En 2015, recibieron una mención del Concejo Deliberante por su aporte a la música marplatense.

En 2016, presentaron su segundo disco, “Noticias del mañana”, que incluye diez temas propios y dos covers: “Para que sigamos siendo” de Eruca Sativa y “Shangai” de Leaving Moscú. Durante 2017, su videoclip “Amapolas” fue premiado en el Festival de Cine Marplatense, y ese mismo año la banda fue galardonada como la mejor de temas propios en un concurso en The Cavern Club Buenos Aires. En 2018, realizaron una gira nacional, visitando ciudades como Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Santa Fe, Rosario, Córdoba, C.A.B.A. y La Plata.

En 2019, Maldita Ramona comenzó a trabajar en su tercer material discográfico. Pese a los desafíos de la pandemia y cambios en su formación, la banda produjo un EP de tres canciones bajo la producción de Marcelo “Coca” Monte, iniciando una trilogía de EP’s.