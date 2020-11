Vidal se inclina por competir en Capital y complica el regreso de Macri

María Eugenia Vidal no quiere competir el año que viene como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires y se inclina por “mudarse” a la Ciudad, en una jugada que le ayudaría a Horacio Rodríguez Larreta a bloquear el regreso de Mauricio Macri, confiaron a LPO fuentes del PRO.

La ex gobernadora bonaerense ya había deslizado públicamente la posibilidad de volver al ruedo electoral en territorio porteño. En privado son varios los que la escucharon rechazar todos los planes posibles para que compita -en 2021 o 2023- en la provincia que gobernó hasta hace once meses. Vidal repite que ya dio todo lo que tenía para darle a la provincia. Sin embargo, su entorno se cuida de aclarar que aún no definió sus próximos pasos: “Va a empezar a hacerlo en marzo del año que viene”, dijeron a LPO.

El regreso de Vidal a la Ciudad tiene beneficios y costos para Larreta, su jefe político. El principal beneficio es que con ella como cabeza de lista en la Ciudad en 2021, el alcalde porteño podría bloquear el regreso de Macri, que también amenaza con encabezar esa nómina o ubicar en ese lugar a Patricia Bullrich.

El ex presidente apuesta a radicalizar el espacio opositor, una alternativa que rechaza Larreta en su intento de construir una vía moderada. El plan de Macri se complementa con una candidatura a diputado nacional por la Provincia de Miguel Ángel Pichetto. Profundizar la grieta contra la idea de cerrarla del jefe de gobierno porteño.

Entre los costos para Larreta es que no tiene una candidatura fuerte para la provincia de Buenos Aires. Un triunfo en 2021 en el principal bastión del peronismo le daría un enorme impulso a su proyecto presidencial, consideran en el larretismo. Es por eso que algunos (incluido el propio Larreta) sugirieron a Vidal que vuelva a la provincia el año que viene y en 2023 se mude a la Ciudad.

La principal alternativa del larretismo para la PBA sigue siendo Diego Santilli, que con la gestión de la pandemia ganó mucha visibilidad y creció en las encuestas, especialmente en el Conurbano. El problema -consideran en el PRO- es que si renuncia para ser candidato a diputado en 2021 perderá la vidriera que le da la gestión y lo que le suma Larreta.

Ir directo a 2023 también es una jugada arriesgada, con menos margen para construir en la provincia. Debería, en ese caso, ser funcionario en la Ciudad y al mismo tiempo hacer campaña en PBA, como hizo Vidal en 2015.

El otro gran problema para Larreta es que Vidal candidata en la Ciudad le dinamitaría su alianza con Martín Lousteau, a pesar de los recientes gestos. En el radicalismo consideran allanado el camino para 2023 en la capital y una mudanza de Vidal haría resurgir la idea de una candidatura presidencial del senador para complicar a Larreta.

