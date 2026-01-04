“Viaje al cosmos”, la obra sinfónica de Hugo Bistolfi desembarca en Abbey Road

Este jueves 8 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) se presentará Hugo Bistolfi, histórico tecladista de Rata Blanca, con su obra “Viaje al cosmos” y un recorrido por los éxitos de su trayectoria junto a Rata Blanca y Alianza. Como bandas invitadas estarán Preludio y Devil Inside.

El espectáculo propone un repaso por todas sus etapas musicales, con temas de “Viaje al cosmos”, Rata Blanca, Alianza, Uritorco y versiones de artistas internacionales con los que ha trabajado, como Bobby Kimball (TOTO) y Glenn Hughes (Deep Purple). El músico estará acompañado por la banda integrada por Ritchie Landaburu (guitarra), Gustavo Demolis (batería), Gabriel Martín (voz), Ariel Inda (bajo) y Carolina Bistolfi (voz).

Bistolfi se incorporó en 1988 a Rata Blanca, banda considerada una de las más importantes del rock y metal en español. Con ella grabó decenas de discos, vendió más de cinco millones de unidades y recibió 12 discos de oro, 10 de platino y 2 de doble platino, participando en álbumes emblemáticos como “Magos, espadas y rosas” y “Guerrero del arco iris”.

En 1994 creó el dúo Alianza, con el vocalista de Rata Blanca, con el que grabó tres discos. En 2000 regresó a Rata Blanca, con quienes editó seis nuevos álbumes y realizó giras por Europa y América. También tocó con Glenn Hughes, bajista de Deep Purple, y permaneció en la banda hasta 2010.

Desde 2002 desarrolla su carrera solista, iniciada con “Uritorco”, a la que siguieron trabajos como “Machupicchu”, “Melodías de las hadas”, “Clásico”, “Valles y quebradas” y “Líneas de Nasca”.

En 2009 compuso su obra conceptual de rock sinfónico “Viaje al cosmos”, grabada con voces del rock nacional y posteriormente registrada en todos los países de Latinoamérica. Desde entonces, la saga incluye versiones de Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, México, Panamá, Chile, España e Italia.

Entre 2012 y 2024 editó múltiples discos, DVD’s y nuevas entregas de la saga, realizó conciertos en escenarios emblemáticos como el Cerro Uritorco y giras por toda América y Europa. En 2025 lanzó “Solo piano II” y en 2026 inició su nueva gira en Mar del Plata.