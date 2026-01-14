Veto y Fer vuelven a Mar del Plata con su “Bingo Musical” interactivo

Veto y Fer se presentarán el próximo sábado 24 a las 21:00 en Ogham Riders (La Rioja 2068), con su espectáculo “Bingo Musical”, una propuesta interactiva que combina música, humor e improvisación.

Veto Rovetto y Fernando Soto, conocidos popularmente como Veto y Fer, llegan a Mar del Plata tras consolidarse como uno de los dúos más exitosos de las plataformas digitales. Durante todo 2025, su podcast se mantuvo entre los más escuchados de la Argentina.

Los protagonistas de “El Podcast de @vetoyfer”, uno de los contenidos más populares de Spotify en el país, desembarcan en Ogham Riders con un show en vivo que ya recorrió escenarios como Paseo La Plaza en la Ciudad de Buenos Aires, además de funciones en La Plata, Rosario y Córdoba, y una presentación con localidades agotadas en Mar del Plata el año pasado.

Semana a semana, el ranking de los podcasts más populares que difunde Spotify se consolidó como un indicador clave de las preferencias del público. En ese contexto, “El Podcast de @vetoyfer” superó durante 2025 el millón de reproducciones, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de audiencia.

Con dos temporadas al aire, el éxito de Veto y Fer se apoya en una fórmula que combina información, charlas descontracturadas y humor, generando una comunidad fiel y en permanente crecimiento.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y media y propone una experiencia totalmente interactiva, en la que el público es parte activa del show. La invitación es a reír, cantar y jugar en una noche donde la música, la improvisación y el humor característico del dúo son los protagonistas.