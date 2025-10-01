Veto y Fer harán en vivo en Mar del Plata su popular “Bingo musical”

Veto y Fer, los protagonistas del podcast más escuchado en Spotify en Argentina en este momento, presentarán su “Bingo musical” en Mar del Plata: este show interactivo, que combina música, improvisación y humor durante una hora y media, se llevará a cabo el viernes 10 a las 21:30 en Mole Club (Gascón 3158).

Semana a semana, Spotify actualiza su ranking de podcasts más populares en el país, reflejando los cambios en los gustos de la audiencia que consume contenido en audio y video. Esta lista se ha consolidado como un termómetro preciso de lo que entretiene, informa o apasiona a los oyentes.

En ese contexto, el podcast de Veto y Fer ha regresado al primer puesto, superando el millón de reproducciones. Las dos temporadas completas ofrecen risas, información y charlas llenas de entretenimiento.

El espectáculo en Mar del Plata marca el desembarco de esta experiencia única en la ciudad, tras su éxito en la calle Corrientes de la Capital Federal, así como en Rosario y Córdoba. Una noche para divertirse, cantar y jugar en un formato interactivo.