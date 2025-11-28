Verón, furioso contra la AFA: “Buscan callar y disciplinar a los demás”

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, manifestó no estar sorprendido por la sanción recibida por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una medida que, según su interpretación, busca «callar, disciplinar y mandarle un mensaje a los demás».

En declaraciones en Radio Rivadavia, el ex futbolista aseguró que seguirá al frente de la institución en este momento, ya que «el club lo necesita» y «la gente acompaña».

Según supo Noticias Argentinas, Verón se mantuvo firme en su postura de no arrepentirse por el incidente del «pasillo» a Rosario Central, explicando que fue una acción espontánea que surgió como respuesta a la obligación de realizar un reconocimiento.

También abordó la mención de un tweet de un dirigente sobre una posible amenaza de descenso en 2026.

El dirigente de Estudiantes enfatizó su compromiso con una concepción diferente del fútbol, arraigada en la esencia y los valores de los clubes. «Yo no nací adentro de un de un campo de juego, no es que no no no me trajeron de otro lugar ni me ni me formé y yo tuve otra otra carrera», sostuvo Verón, destacando su vínculo con el deporte desde la infancia.

Verón criticó que, en su opinión, se apropian de un fútbol que debería ser de los socios. «Ese espíritu de fútbol tiene que estar, no nos pueden sacar eso que tienen los clubes», afirmó con convicción.

Elexfutbolista consideró que el intento de obligar a realizar el «pasillo» a Rosario Central fue parte de un contexto más amplio donde “no puede dar lo mismo ganar un torneo o no ganarlo” y subrayó que si el esfuerzo de los jugadores y clubes «quedan a un costado y no tienen valor», se desvirtúa la competencia.

El presidente de Estudiantes fue tajante al señalar la ilógica de algunas decisiones: «En ninguna parte del mundo existe algo así. En ninguna parte del mundo exista que un torneo tenga nueve campeones en un año. Le quitás la importancia a lo que significa, a lo lindo que tiene el fútbol».

Además, lamentó la involución del fútbol argentino, evidenciada en la falta de infraestructura para los clubes.

Al ser consultado sobre la suspensión del viaje del presidente Javier Milei al sorteo del Mundial, Verón interpretó que el mandatario «no está de acuerdo con todo lo que está pasando» en el ámbito futbolístico.

Asimismo, agradeció el gesto de Milei de colocar la camiseta de Estudiantes en su despacho, considerándolo una manifestación «a favor de esto que estamos» y de lo que significa el fútbol para el pueblo y los clubes argentinos.

Sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, quien afirmó que «Verón está con el hincha de verdad, Tapia con la casta y la mafia de siempre», el presidente de Estudiantes evitó etiquetar a personas, pero coincidió en que el fútbol argentino puede estar mejor y mejorar en muchos aspectos.isyg9g

Verón concluyó su intervención señalando la necesidad de «frenar ahora» las prácticas que considera perjudiciales para el deporte, reiterando su negativa a ser «cómplice» de manejos sobre los cuales no se le informa adecuadamente.