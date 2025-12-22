Verano: con drones detectarán conductores que usen celulares o no lleven cinturón

….

Uno de los aspectos centrales será el control del transporte de pasajeros, con una fiscalización del transporte interjurisdiccional, que incluirá operativos tanto en ruta como en las terminales de salida.

De hecho, durante el fin de semana se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Seguridad en destinos y rutas bonaerenses

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, por su parte, puso el foco en el despliegue de seguridad y destacó que este operativo se apoya en la inauguración de nuevas bases policiales en toda la provincia. “Esto nos permite tener una reserva operacional y hacer que este sea el Operativo Sol a Sol donde menos policías salen del Conurbano”, señaló.

Según precisó, solo 200 efectivos serán trasladados hacia la Costa Atlántica, mientras que el resto del dispositivo se cubrirá con personal local. “Es importante porque vamos a mantener el estándar de prevención y patrullaje durante el verano y el resto del año”, afirmó.

El operativo contará con más de 20.000 policías, con un total de 28.000 efectivos involucrados, y llegará a 60 municipios turísticos, además de los centros recreativos del Conurbano para quienes no viajen pero disfruten de espacios como la ribera del Río de la Plata. “Vamos a controlar la Costa Atlántica, los corredores viales y los centros recreativos”, indicó Alonso.

El ministro también destacó la incorporación de 200 patrulleros nuevos y 60 motos, adquiridos por decisión de Kicillof, y la mejora en las áreas de Defensa Civil. “Vamos a estar preparados para incendios y emergencias, y articulando con Salud con helicópteros y aviones sanitarios para traslados de urgencia”, sostuvo.

Además, adelantó un trabajo específico sobre nocturnidad y consumos problemáticos: “Estamos armando esquemas de guardias en las salidas de boliches junto a los municipios, para garantizar derivaciones rápidas y prevenir situaciones de riesgo”.