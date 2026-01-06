Verano 2026: ¿Los marplatenses llegan a tener turismofobia?

«Lugares públicos atestados, especulación de precios, contaminación auditiva, residuos y gentrificación que en algunos casos los hace desplazarse de la ciudad debido a los altos precios del alquiler».

«Todo eso se vive en Mar del Plata y la pregunta es: ¿En la Feliz hay turismofobia? Un trabajo en la Universidad Nacional de La Plata intenta dilucidar ese interrogante que pone en primer plano uno de los principales destinos de las vacaciones 2026».

«El fenómeno que ocurre por ejemplo en Barcelona, Venecia y Berlín se denomina turismofobia y es un problema porque origina acciones hostiles auto organizadas por los residentes en el lugar».

«Teniendo en cuenta la masividad turística que caracteriza a Mar del Plata ¿Se puede decir que hay turismofobia en La Feliz?»

«El resultado marca que si bien existe una percepción negativa en ciertos residentes, hacia el turismo y hacia el turista y conflicto en el uso de los espacios y servicios para hablar de un caso de turismofobia».

Sin embargo esto podría «empeorar sin una serie de políticas integradoras” advierten en el trabajo realizado por la Licenciatura de Turismo una carrera relativamente joven dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional de La Plata.

«Creada en 1999 e implementada en sus primeros años en Chascomús, funciona en La Plata de desde 2007, en la Facultad de Ciencias Económicas».

«La carrera propone una formación de cuatro años, orientada a comprender el turismo como una actividad económica, social cultural y territorial de enorme impacto. Su plan de estudios con fuerte anclaje en las ciencias económicas, integra materias troncales de la Contabilidad, Administración y Economía, combinada con contenidos específicamente turísticos».

«El abordaje académico se inserta en un contexto más amplio de discusión sobre la gestión de destinos turísticos donde la calidad de vida de los residentes, la sustentabilidad ambiental y la planificación urbana son ejes centrales.»

«Estudios previos indican que Mar del Plata enfrente, por ejemplo, desafíos vinculados a su modelo de desarrollo turístico, la conservación del espacio público y las condiciones de seguridad percibidas por la comunidad por la que puede alimentar percepciones mixtas sobre el turismo en general».

OTRAS ZONAS

«El informe también pone en diálogo a otras localidades costeras analizando destinos de menor escalas y formas alternativas de turismo para mostrar la diversidad de experiencias y modelos dentro de la Costa Atlántica».

«Esto permite comparar cómo cada ciudad enfrenta el desafío de equilibrar el ingreso de visitantes con la vida cotidiana de los residentes y la capacidad de sus servicios e infraestructura».

FUENTE

El Día de La Plata