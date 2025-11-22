Verano 2026: cuotas y 10% de descuento en el banco del gobierno de Javier Milei

El Banco Nación (BNA) anunció su plan de descuentos y financiación para las próximas vacaciones, buscando impulsar el turismo nacional con tasas promocionales. La entidad lanzó una serie de beneficios que incluyen hasta 12 cuotas sin interés y reintegros en rubros clave como hotelería, gastronomía y pasajes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la promoción aplica a clientes que utilicen sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y se activa exclusivamente mediante el pago con código QR a través de la billetera digital MODO BNA+. El costo financiero total (CFTEA) para las cuotas sin interés es del 0,00%.

La propuesta está enfocada en facilitar los viajes dentro del país y se mantiene activa durante todo el año, con foco en el verano 2026

Financiación (Cuotas Sin Interés – CSI)

Agencias de Viajes: 6, 9 y 12 cuotas sin interés para viajes nacionales.

Alquiler de Autos: 6 y 12 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas y Despegar: 6 cuotas sin interés (válido únicamente para destinos nacionales).

Tren Solar de la Quebrada: 6 cuotas sin interés.

Reintegro y Ahorro

Hoteles y Hosterías: 10% de descuento y 6 CSI (sin tope de reintegro en sitios adheridos).

Balnearios: 10% de descuento y 6 CSI (sin tope de reintegro).

Camino Gastronómico: 20% de reintegro (con tope de $10.000 ARS, pagando con QR de MODO BNA+).

Parques Nacionales y Pasajes Nacionales: 10% de reintegro y 3 CSI.

Los beneficios se verán reflejados como un ajuste de crédito en el resumen de cuenta, y aunque muchos reintegros son sin tope, el BNA recomienda revisar las bases y condiciones ya que algunas promociones sí tienen un tope semanal o mensual de devolución.