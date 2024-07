Maduro cierra la campaña con una “movilización roja” y deportan a periodista argentino

Atres días de las elecciones en Venezuela, el periodista Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia, fue retenido por la Policía de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, mientras espera ser “deportado”. “Fue una noche de terror“, aseguró el comunicador argentino.

Pizarro, quien viajó para cubrir los comicios de este domingo 28 de julio, donde Nicolás Maduro busca ser reelecto para un tercer mandato de seis años. “Llegué con pasaje de ida y vuelta, con reserva de hotel. Me decían que el hotel no existía y no me dejaban usar el teléfono”, comenzó explicando el profesional de prensa que trabaja para Grupo Alpha.

En esa línea, señaló que desde el momento en que pisó el aeropuerto de la capital venezolana le realizaron más de diez interrogatorios con las mismas preguntas. “Me interrogaron varias veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos“, detalló.

“Además, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, agregó el enviado especial en diálogo con Marcaelo Longobardi.“Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones, había una persona que hacía la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte”, prosiguió.

“Casi me ponen preso por preguntarle”

En otra parte de la comunicación con su compañero de Radio Rivadavia, Pizarro aseguró que fue tratado con mucha hostilidad por las autoridades y contó que “casi lo detienen” por hacerle una pregunta al policía que lo estaba interrogando.

“Una señorita con un escudo que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente sin explicarme por qué. Luego me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio y después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas”, indicó.

“Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo, si contesté siempre igual porque eran preguntas como ¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso”, lamentó el periodista.

Sentado en una cafetería para tener una mejor señal de Wifi, y custodiado por tres agentes, explicó que esperaba a que lo enviaran de regreso a Argentina, y concluyó diciendo sobre el policía: “Me dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada, excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando”.

El repudio de ADEPA

Luego de conocerse la situación de Pizarro, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió la detención del periodista a través de un comunicado que difundió mediante un posteo en la red social “X”.

“Desde ADEPA repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de radio Rivadavia a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela”, sostuvo la entidad.

Y añadieron: “Pizarro arribó al aeropuerto de la capital venezolana y fue detenido e interrogado por las autoridades del área de Migraciones. Se le retuvo el pasaporte y le avisaron que será expulsado del país“.

El gobierno y la oposición de Venezuela cierran este jueves sus campañas con demostraciones de fuerza en distintos puntos de Caracas, a tres días de las históricas elecciones de este domingo en el que el presidente Nicolás Maduro, fuertemente presionado por la comunidad internacional, buscará su segunda reelección por otros seis años y la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia intentará acabar con 25 años de hegemonía chavista.

Maduro cerraba la campaña con “una movilización roja” que empezó temprano en la capital del país y atravesó distintos puntos de la ciudad, desde la barriada popular de Petare, hasta el centro de la capital. El mayor despliegue se concentró en la emblemática avenida Bolívar, donde al ritmo de canciones de salsa y reguetón se fueron aglomerando miles de manifestantes vestidos con camisetas rojas y gorras con dibujos de gallos en alusión al “gallo pinto”, que es la imagen de campaña de Maduro.

“Caracas lo volvimos hacer, todas las avenidas de punta a punta, el pueblo en la calle diciendo victoria popular. Mi única misión es hacer grande a Venezuela”, expresó Maduro en una tarima sobre la avenida Bolívar, en lo que se llamó “la toma de la Gran Caracas”.

“Ustedes son mi ejemplo y han sido mi inspiración y mi fuerza para enfrentar todo (…), hemos enfrentado la peor agresión de la historia y hoy el pueblo está de pie, victorioso y listo para la gran victoria del 28 de julio. Operación paliza a la derecha fascista”, expresó el líder chavista ante la multitud.

A su vez, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamó a sus seguidores a una concentración en Las Mercedes, una barriada de clase media del este de la capital, uno de sus principales bastiones. ”Esto va a pasar a la historia”, dijo la dirigente María Corina Machado, líder de la oposición y que fue inhabilitada por 15 años para postularse a cargos públicos. ”Vivimos el cierre de un ciclo y el nacimiento de una nueva era”, agregó.

La avenida principal de Las Mercedes, de más de un kilómetro de largo, sirvió de escenario para la concentración opositora donde desde media tarde se congregaron varios miles de opositores a la espera de la llegada de Machado y González. Entre la multitud estaba Belkis Bruzual, una ama de casa de 60 años, levantando un cartel en el que se leía “Catia (un barrio popular de Caracas) presente. Somos los enemigos silenciosos del régimen. No se confíen, no todo es rojo”.

Qué dijo Nicolás Maduro sobre las elecciones del domingo

Por su parte, el presidente Maduro envió un mensaje televisado desde uno de los salones del palacio de gobierno y recordó al fallecido Hugo Chávez. El también candidato exhortó a los venezolanos a “decidir con mucha conciencia y desde el corazón por la Venezuela que soñamos”.

”Hoy estamos en las mejores condiciones para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia el porvenir”, recalcó Maduro al presentar al país su “programa de futuro, el plan de la 7T”, que aseguró que tiene como gran objetivo “preservar la paz y consolidar un nuevo modelo económico productivo para el bienestar”.

