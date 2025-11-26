Vecinos rodean municipalidad de Miramar: Nueva tasa del 3 % al combustible: Por la tensión suspenden sesión del HCD

En medio de reclamos por una ola de hechos de inseguridad, el Concejo Deliberante de General Alvarado tenía previsto tratar este miércoles el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva para el año que viene. La jornada debió postergarse en medio de una tensa protesta de vecinos afuera del cuerpo deliberativo. Cómo sigue el conflicto.

El problema comenzó hace unas semanas cuando un vecino de 90 años sufrió un violento robo que conmocionó a toda la comunidad. Eso hizo emerger reclamos hacia el gobierno municipal de Sebastián Ianantuony y rápidamente los sectores de la oposición se encolumnaron detrás de eso. En este escenario, el intendente publicó una carta abierta el jueves pasado en la que habla de “una operación política y comunicacional“.

Por fuera de esa disputa política, el intendente viajó a Puente 12, sede operativa de la Policía Bonaerense, para reunirse con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. “Durante el encuentro, el jefe comunal solicitó mayores recursos pata Gneneral Alvrado y reforzó la urgencia para profundizar la presencial provincial en el distrito, informaron desde la comuna costera.

En medio de una ola de hechos de inseguridad, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuonny, recibió al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Lo cierto es que el malestar por la inseguridad persiste y coincide con otros reclamos que viene llevando adelante la oposición. En este contexto, este miércoles debía sesionar al Concejo Deliberante miramarense para tratar la ordenanza fiscal impositiva de 2026 . El Palacio legislativo amaneció custodiado por un cordón policial y con una protesta en sus alrededores convocada por la Sociedad Rural de General Alvarado, entre otros sectores.

Sucede que los productores agropecuarios del distrito vienen rechazando el aumento de tasas municipales solicitado por el gobierno municipal. Según contó el concejal del PRO Joaquín Sánchez Charro, el proyecto contempla una suba de 50 % en las tasas municipales y crea una nueva tasa que grva el combustible con un 3 %.

A todo esto, la relación de fuerzas no es muy favorable para un oficialismo que viene de ganar las elecciones legislativas por menos de 100 votos. Actualmente, Unión por la Patria tiene 7 bancas y las otras 7 están repartidas entre los bloques de la oposición (4 para Juntos, 3 para la UCR, 1 para La Libertad Avanza y 1 para el PRO). Encima, a partir del 10 de diciembre, LLA suma 3 bancas

La jornada terminó suspedida y todavía no tiene nueva fecha pero los asuntos pendientes se acumulan. Ahora, al proyecto de ordenanza fiscal se suman el pedido de interpelación al intendente y la declaración de la emergencia en materia de salud y seguridad que impulsan las bancas opositoras.