Vecinos hartos de fantasmeada policial y trapitos: Convocan en Luro y 240 para el 18 a las 18.00

Un video difundido en redes sociales volvió a encender el reclamo por la inseguridad en Mar del Plata y se convirtió en el disparador de una nueva movilización ciudadana. La pieza audiovisual, con un particular protagonista, convoca a vecinos a reunirse para exigir respuestas concretas ante el aumento de robos y hechos violentos en distintos barrios de la ciudad.

La convocatoria pautada para el 18 de febrero a las 18, que comenzó a circular en las últimas horas por WhatsApp, Instagram y Facebook, fija fecha y lugar para la protesta y apunta de manera explícita a la falta de medidas efectivas en materia de prevención. Según los organizadores, la marcha busca visibilizar el hartazgo social y presionar a las autoridades locales y provinciales para que refuercen la seguridad y den respuestas ante una problemática que, aseguran, se agravó en los últimos meses.

En Mar del Plata, mientras ciudadanos locales y turistas sufren diversos hechos de inseguridad, se pudo ver a un empleado de la secretaría de seguridad maltratando y echando de la ciudad a personas en situación de calle o cuidacoches.

ANTECEDENTE RECIENTE

Los habitantes del barrio Ameghino resolvieron organizarse y declararse en estado de alerta ante una seguidilla de hechos delictivos que, aseguran, ocurren a cualquier hora del día. La movilización fue convocada en la esquina de avenida Luro y calle 240 con el objetivo de exponer el miedo constante con el que conviven y la falta de respuestas oficiales. Sin embargo, la aparición de un amplio despliegue policial en la zona, apenas un día antes de la protesta, generó malestar entre los vecinos, que lo interpretaron como una puesta en escena: “Parece una fantasmeada para la foto”, coincidieron.

El reclamo no se limita a la inseguridad: también denuncian abandono en materia de infraestructura y prevención. Desde hace seis meses, el semáforo del cruce permanece fuera de servicio, pese a la cercanía de escuelas, instituciones religiosas y el intenso tránsito de camiones que llegan desde la ruta. A esto se suma, según relataron, la falta de patrullaje y respuestas policiales, incluso ante denuncias concretas. Cansados de aportar videos y pruebas sin obtener soluciones, los vecinos decidieron salir a la calle para visibilizar una situación que, afirman, “se está poniendo muy brava” y que ya desbordó la paciencia del barrio.