Vecinos de Chacabuco vaciaron un camión con pollos tras un vuelco en la Ruta 7

La noche del miércoles va a quedar grabada en la memoria de los vecinos de Chacabuco. Un camión cargado con pollos volcó en la Ruta Nacional 7, a la altura del acceso Elguea Román. El accidente, que por fortuna no dejó heridos, generó un inusual movimiento en la zona: decenas de personas se acercaron atraídas por el hecho y terminaron llevándose la mercadería que quedó esparcida sobre la calzada.

El vehículo, un camión con acoplado, circulaba con destino a centros de distribución avícola cuando por causas aún no esclarecidas perdió el control y volcó sobre la ruta. El conductor resultó ileso, pero no pudo evitar el caos que se produjo a su alrededor.

Las imágenes difundidas rápidamente en redes sociales mostraron cómo varios vecinos cargaban jaulas enteras con pollos, en un escenario que recordó a otras escenas similares ocurridas en distintas rutas del país cuando se produce un siniestro con mercadería.

Vecinos, tránsito cortado y desconcierto

La Ruta 7, una de las arterias clave que conecta el noroeste bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, quedó totalmente interrumpida durante varias horas. El tránsito en sentido Junín–Chacabuco fue desviado por colectoras, mientras que hacia el otro lado el corte fue total hasta que lograron despejar los restos del vuelco.

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación, pero también para controlar la situación con los pobladores que se llevaban los pollos. A pesar de los esfuerzos, buena parte de la carga terminó en manos de quienes se acercaron al lugar.

El episodio despertó en redes sociales discusiones sobre los límites entre la necesidad económica y la apropiación indebida de mercadería. Mientras algunos justificaban la acción de los vecinos por la crisis y la oportunidad, otros la consideraron un acto de saqueo.

Un hecho que siempre refleja crisis

Más allá del accidente, el hecho se convirtió en una postal de la coyuntura social y económica. En un contexto de dificultades, la escena de gente llevándose pollos de un camión volcado siempre se vuelve viral y abre el debate social.

El conductor del camión, que no sufrió lesiones, fue asistido en el lugar. Hasta ahora no se informó si habrá sanciones o investigaciones vinculadas a la mercadería perdida.

Lo cierto es que la madrugada de Chacabuco terminó con un paisaje desolador: pollos esparcidos sobre el asfalto, jaulas vacías al costado de la ruta y vecinos que, entre la urgencia y la oportunidad, convirtieron un accidente vial en un episodio cargado de simbolismo.

.