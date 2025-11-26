Vecinos de Cariló quieren levantar un alambrado para separarse de Villa Gesell

El denominado Programa Complementario de Seguridad local dejaría solo cuatro entradas de acceso al balneario: una sobre el límite de Cariló, otra en el ingreso desde Ostende, una tercera en el límite con Valeria del Mar y el acceso principal, por la calle Bunge.

Un proyecto anterior

En tanto, de acuerdo con Data Clave, el problema entre Cariló y Villa Gesell es de larga data, y suele recrudecer durante la temporada de verano, cuando desde Pinamar culpan a la ciudad vecina por los hechos de inseguridad que ocurren puertas adentro.

Ya hubo otro intento de separar a Cariló de sus vecinos. En el año 2000, el responsable de Seguridad local, Armando Toniolli, propuso cercar esa localidad con un alambre olímpico y tres hilos de púas para evitar el avance de los delincuentes.

La propuesta no cayó bien entre los vecinos. El entonces intendente Blas Altieri lo calificó como un proyecto “más adecuado para un country que para un municipio”.