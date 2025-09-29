El DT de Alvarado, Marcelo Vázquez, dijo que » sé que tengo que pedir disculpas porque la impotencia de no conseguri el resutlado me lelvó a decir algunas cosas que no corresponden, porque el problema somos nosotros que no podemos hacer un gol. No tenemos la capacidad para convertir. Ayer generamos 6 situacioens claras de gol, y la autocrítica es esa. Nada que ver el arbitraje».

Marcelo Vázquez dijo también por el canal de YouTube@golesdemedianoche en dúplex con la 90.5 Radio Éter en el programa La Voz del Estadio ( de lunes a vierns de 18.00 a 20.00) que «All Boys se vino a defender y a no jugar porque les servía el empate,m pero nosotros no supimos cómo hacer un gol.

Con relación a la última fecha que viene, en la que dirimen con Almagro quine desciende, Marcelo Vázquez dijo que «Tengo mucha fe en los jugadores de Guemes que ya salvados del descenso van a jugar con Almagro, porque yo armé ese plantel, y que van a ir a jugar a ganar. Yo creo en la incentivación, incluso, asi cmo Arsenal, ya descendido, va a jugar con nosotros con total seriedad.»

Aquí el audio completo de la entrevista