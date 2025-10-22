Variada agenda cultural gratuita en el Museo MAR

El Museo MAR (López de Gómara y la costa), desde este jueves 23, ofrecerá una diversa programación de actividades gratuitas que abarcan proyecciones cinematográficas de documentales y ficciones, talleres participativos y recorridos guiados.

La agenda inicia el jueves 23 a las 18:00 con un homenaje a Andrei Tarkovsky. La velada, en conmemoración del realizador ruso, contará con la participación del profesor Ricardo Aiello, presidente del Grupo Tarkovskianos, quien presentará una reseña de su obra “Una visita frustrada, reflexiones del genio Tarkovsky”.

Seguirá la proyección del documental «Una plegaria cinematográfica» (2019) sobre el cineasta, culminando con la lectura de fragmentos de poemas. La actividad recibe el apoyo del Consulado de Rusia en Mar del Plata.

El viernes 24, a las 18:00, se estrenará el documental “Amas de cámara”, dirigido por Tomás Lipgot. Esta obra explora la vida de tres mujeres que transforman la cámara en una herramienta de expresión y juego: desde las grabaciones en VHS de los años 80 hasta el auge de TikTok. La pieza revela cómo sus videos trascienden lo cotidiano, reinventando mundos y compartiendo creatividad.

El sábado 25, a las 15:00, en el hall y la sala principal, se desarrollará el taller de expresión corporal a cargo del Colectivo de Artes Escénicas Banal, en el marco del programa “Prácticas situadas”. Esta actividad participativa requiere inscripción previa e invita a los asistentes a explorar el cuerpo como medio de creación artística.

Finalmente, el domingo 26 a las 18:00, cerrará el ciclo de cine internacional dedicado a la temática de vampiros con la proyección de “Nosferatu” (2024). Escrita y dirigida por Robert Eggers, y protagonizada por Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe y Bill Skarsgård, la película narra la historia de obsesión entre la joven Ellen Hutter, su esposo Thomas Hutter y el vampiro Conde Orlok que la acecha.