Váquez se fue de Alvarado y detalló el robo de la ropa a jugadores y que si le ofrecen hoy el cargo, se queda al Federal A

El club Alvarado informó esta tarde oficialmente la desvinculación de Marcelo Vázquez como DT del primer equipo, tras el descenso consumado al Federal A, tal cual estaba previsto en su contrato que el vínculo se extendía hasta el último partido del equipo en este campeonato. Me va a costar mucho levantarme de este golpazo. Nunca me había ido al descenso… Si me ofreciera el club hoy mismo seguir, les diría que sí, porque quiero revancha, ya que Alvarado es una institución que merece estar en el Nacional B.»

a la consulta sobre si los 5 jugadores que volvieron al predio tras el viaje desde Sarandí, fueron lastimados por algunos hinchas, Vázquez respondió » es normal (?) que le quiten la ropa a los jugadores después de una campaña. Lo viví en Maipú de Mendoza.» Claro está que, en realidad los desnudaron, despojándolos de la indumentaria, con ungran susto y mal momento de los mucchahos, según me contaron, porque yo me bajé antes, en la Avenida Luro, como hago siempre.»

