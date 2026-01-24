Vandalizan puesto de guardavidas en Punta Mogotes

Los guardavidas de Punta Mogotes denunciaron a través de sus redes sociales un nuevo episodio de vandalismo ocurrido durante la noche, que dejó como saldo importantes destrozos en puestos de vigilancia construidos con esfuerzo por los propios trabajadores.

Los guardavidas de Punta Mogotes le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que “no es la primera vez que pasa. Muchos chicos vienen borrachos a la noche a la playa y pasan estas cosas”.

“Sabemos que no se puede poner seguridad toda la noche en cada puesto de guardavidas pero algo hay que hacer”, le dijo a la Agencia NA Facundo, considerado un verdadero héroe por las vidas que salvó en Punta Mogotes.

El mensaje en las redes en Mar del Plata

“Buenos días Mogoteros, hoy para algunos no lo es”, comienza el mensaje publicado, en el que expresan su indignación y tristeza por los daños provocados por desconocidos que no respetan los bienes ajenos ni el trabajo colectivo. Según relataron, los puestos de guardavidas —fundamentales para la seguridad en las playas— fueron atacados durante la madrugada.

Desde el cuerpo de guardavidas explicaron que gran parte de estas estructuras no son provistas de manera integral, sino que son realizadas por ellos mismos, con recursos propios, tiempo y dedicación. “Ver que en una noche te lo destruyen da mucha impotencia”, señalaron en el comunicado.

Además de visibilizar el hecho puntual, el mensaje apunta a una reflexión más profunda sobre la convivencia social y el respeto por los espacios comunes. “Momento de reflexionar y ver qué está pasando con esta sociedad del destruye de lo ajeno”, expresaron, ampliando la preocupación a otros ámbitos como escuelas, salitas sanitarias y edificios públicos que también suelen ser blanco de hechos vandálicos.

El episodio vuelve a poner en agenda la necesidad de mayor conciencia social y cuidado de la infraestructura pública, especialmente en un espacio tan concurrido y emblemático como Punta Mogotes, donde el trabajo de los guardavidas resulta clave para la seguridad de miles de personas durante la temporada.