“Vamos las bandas” propone homenajes varios al rock nacional

El ciclo “Vamos las bandas” regresa a Mar del Plata con un homenaje a los íconos del rock nacional, interpretado por tres bandas locales que revivirán los clásicos de Los Piojos, Attaque 77, Pappo, La Mississippi y Memphis La Blusera. El evento se llevará a cabo este jueves 9 desde las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620).

En esta edición, las agrupaciones marplatenses Desde Lejos, Oníricos y La Bifurcada tomarán el escenario para ofrecer un recorrido por los himnos del rock argentino.

Desde Lejos, con apenas un año de formación, surgió en paralelo al regreso de Los Piojos, a quienes tributa en sus presentaciones. El grupo está integrado por Fede Castro (voz, guitarra y armónica), Agustín Tilli (guitarra y coros), Leo Suárez (bajo), Juan Pablo Villanueva (teclado y coros) y Baru Ross (batería, percusión y coros).

Oníricos, nacida en plena pandemia en 2020, recorre escenarios locales y nacionales interpretando el repertorio de Attaque 77. Actualmente está integrada por Claudio Forte (guitarra líder), Maxi Lara (bajo), Seba Galla (voz y guitarra), Tony González (batería), Santi Cordero (trompeta) y Mariano “Nano” Pérez (saxo).

La Bifurcada, con seis años de trayectoria, es reconocida por su homenaje a Memphis La Blusera, además de interpretar clásicos de Pappo y La Mississippi. La banda está formada por Carlos Silva (guitarra), Gustavo García (teclado), Hernán Melillo (batería), Guillermo Sibile (bajo), Yule (saxo), Adán Pereyra (trompeta) y Diego (voz).