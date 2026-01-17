Valeria Lois y Lorena Vega protagonizan “La vida extraordinaria”

Hoy y mañana a las 21:30 subirá al escenario de la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) la obra “La vida extraordinaria”, con dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y las actuaciones de Valeria Lois y Lorena Vega.

La obra narra la historia de Aurora y Blanca, dos amigas de toda la vida nacidas en Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, atraviesa la pérdida, diversas relaciones amorosas y también escribe poesía.

Dos vidas ordinarias atravesadas por la amistad y la literatura como formas de lo extraordinario en lo cotidiano.

La puesta es una creación de la Compañía Teatro Futuro y cuenta con música en vivo de Ian Shifres y Elena Buchbinder, además de la participación de Cecilia Roth en voz en off.