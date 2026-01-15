Valentinos y Appetite reviven el rock clásico en Villa Victoria

Los grandes éxitos del rock internacional volverán a sonar en Mar del Plata este sábado 17 a las 20:00, cuando las bandas Valentinos y Appetite se presenten en Villa Victoria (Matheu 1851) con una noche dedicada a los clásicos que marcaron a generaciones.

El evento propone un recorrido por los himnos más recordados de las décadas de 1980 y 1990, con dos espectáculos tributo que rinden homenaje a Bon Jovi y Guns N’ Roses, recreando el sonido, la estética y la potencia de una era clave en la historia del rock.

Por un lado, Valentinos, banda argentina liderada por los hermanos Pablo y Nacho Valentino junto a Mauro Graziano, presentará “Bon Jovi x Valentinos”, un show que repasa los momentos más emblemáticos de la carrera de la banda liderada por Jon Bon Jovi. La propuesta invita a un viaje emocional a través de canciones que se convirtieron en himnos y mantienen su vigencia a lo largo del tiempo.

La noche se completará con Appetite “The Guns N’ Roses Experience”, considerado uno de los shows tributo más destacados dedicados a Guns N’ Roses. El espectáculo se centra en el período 1988-1993, los años dorados del grupo, y recrea con fidelidad la energía cruda que lo convirtió en un fenómeno mundial, a través de un repertorio de clásicos inolvidables.