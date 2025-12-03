Valentinos despide el año en Abbey Road con su tributo a Bon Jovi

Este sábado 6 a las 20:00, Abbey Road (Juan B. Justo 620) será escenario de una noche especial con la presentación de “Bon Jovi x Valentinos – Un show de fans para fans”. La banda regresa a Mar del Plata para despedir el año con su clásico homenaje al grupo liderado por Jon Bon Jovi.

Reconocidos como el tributo más destacado de Bon Jovi en Argentina, los hermanos Valentino llevan más de diez años recorriendo escenarios nacionales e internacionales con una propuesta que captura la esencia, el sonido y la energía del espíritu de la banda estadounidense. En su trayectoria reciente fueron elegidos por la Embajada de Estados Unidos para la celebración oficial del Día de la Independencia, realizaron giras por Uruguay, llenaron La Trastienda y se presentaron en espacios emblemáticos como El Teatrito.

La velada contará además con invitados especiales. Viva la Vida, tributo a Coldplay que realizará su primera presentación oficial, integrada por Omar Russo (voz, guitarra y teclado), Diego Castiglione (teclado, piano, arreglos y coros), Gustavo Speranza (batería y percusión) y Oscar San Martín (guitarra bajo y coros).

También se presentará Gintonic, proyecto acústico creado por Andrés Testa, músico y cantante con más de dos décadas de trayectoria. Fanático de Oasis desde niño, en 2025 dio vida a este homenaje pensado tanto para seguidores de la banda británica como para quienes buscan descubrir su legado musical.