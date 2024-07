Valentín Larralde llegó a Aldosivi para jugar a lo “Iniesta” (audio)

Valentín Larralde, mediocampista “interno” de 23 años de edad, tras su último paso por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, admira a Iniesta, según le dijo esta tarde al programa LA VOZ DEL ESTADIO ( de 18.00 a 20.00 por el canal de Youtube @golesdemedianoche ) se incorporó a Aldosivi y está presto para jugar si el entrenador Andrés Yllana así lo requiere,

Larralde aseguró que “Aldosivi sin dudas que tiene equipo para estar en las finales del campeonato, y conozco al técnico de mis paso por las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata … elegí venir porque está claro que Aldosivi no le envidia nada a cualquier club de Primera División … tuve el privilegio de salir campeón de la Sudamericana con Defensa y Justicia .”

Larralde dijo que “admiré siempre la manera de jugar de Andrés Iniesta, e intenté copiar cosas de él. Ese tipo de juego me identifica… en Gimnasia de Jujuy por un par de desgarros no logré tener continuidad y ante el llamado de Yllana, no vacilé en venir.” (foto)

Aquí el audio original

