Vacaciones, ¿un sueño imposible? Más de la mitad de los argentinos no viajará este verano

Para millones de familias, el verano dejó de ser sinónimo de descanso y se convirtió en un termómetro del ajuste. Aunque el Gobierno insiste en que “los hogares están mejor que el año pasado”, los datos cuentan otra historia: la mayoría de los argentinos no podrá tomarse vacaciones en la temporada 2025-2026.

Un relevamiento de la Universidad Abierta Interamericana confirma que el 57% de los consultados no planea viajar, cinco puntos más que el verano pasado y el nivel más alto desde que el estudio comenzó en 2018.

La tendencia es clara y persistente: cada año, son menos los que logran tomarse unos días fuera de su casa.

El bolsillo como principal barrera

La encuesta, realizada a más de mil personas del AMBA mayores de 16 años, revela que el 65,5% de quienes no viajan cita razones económicas. Una cifra que expone la distancia entre el optimismo oficial y la realidad cotidiana de los hogares.

Quienes sí podrán tomarse vacaciones también ajustan: el 67,3% viajará dentro del país, mientras que el 32,7% elegirá destinos internacionales, beneficiados por un dólar planchado artificialmente por el Gobierno, que termina generando una paradoja: para algunos sectores es más barato salir al exterior que vacacionar en la Argentina.

Cómo financiarán el descanso

El estudio exhibe la fragmentación en las estrategias para costear el viaje:

40,2% usará ahorros.

20,9% lo pagará con ingresos del mes.

20,2% combinará distintos recursos.

8% recurrirá a la tarjeta de crédito.

8% pedirá un préstamo.

2,5% utilizará el aguinaldo.

Incluso entre quienes viajan, la planificación muestra prudencia, cuotas estiradas y un fuerte cálculo sobre qué se puede y qué no se puede hacer.

Cuándo se irán quienes pueden

Los meses de descanso mantienen su lógica habitual:

Enero: 37,9%

Febrero: 29,4%

Diciembre: 15,4%

Marzo: 10,6%

Otros: 6,7%

Una tendencia que se profundiza

El retroceso en la posibilidad de veranear no es nuevo, pero se acelera:

Temporada 2023-2024: 48,8% no viajaba.

Temporada 2024-2025: 52,2%.

Temporada 2025-2026: 57%.

Tras la pandemia, los motivos cambiaron. Si en 2022-2023 aún pesaban los efectos del Covid-19, hoy la economía volvió a ubicarse como la principal barrera.

Los destinos más elegidos

La Costa Atlántica continúa siendo la favorita entre quienes viajan dentro del país, con 54,7% de las preferencias. El resto se distribuye entre:

Centro del país: 15%

Sur: 14%

Casas con pileta: 7,3%

Noroeste: 5,2%

Noreste: 4,4%

Entre los viajeros internacionales, destacan:

Brasil: 27,1%

Europa: 20,2%

Centroamérica: 13,2%

Uruguay: 10,9%

Otros: 17,8%

Qué buscan y qué temen los argentinos al viajar

Las preferencias siguen ancladas en la idea clásica de vacaciones: el 54% prioriza destinos con playa. Luego aparecen las montañas, la gastronomía, actividades infantiles y excursiones.

Respecto a los temores, el mal clima encabeza las preocupaciones (38,6%), seguido por el costo elevado, la masividad de turistas y la incomodidad del viaje.

Los estilos de vacaciones más mencionados fueron:

Playa de día y salidas de noche: 36,7%

Recorrer y conocer: 29,9%

Quedarse en un hotel: 12%

Tours culturales: 7,6%

Otros: 13,8%

La nueva temporada llega con un mensaje contundente: para una mayoría creciente, veranear se volvió un lujo. Y aunque la política económica del Gobierno —con un dólar controlado que impulsa viajes al exterior para una minoría— configura un escenario lleno de contradicciones, la conclusión es clara.

Para más de la mitad de los argentinos, las vacaciones ya no son un derecho, sino un sueño cada vez más difícil de alcanzar.