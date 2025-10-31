Vacaciones más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

Esto significa que, en una situación ideal, el trámite completo puede demorar hasta cuatro días hábiles. En lo que respecta a el monto total a abonar según arancel y modalidad, se parte de los $1.604 el trámite normal, pasando por $22.730 el urgente o el mismo monto para el CVI Digital. En tanto, es de $43.857 el trámite muy urgente, de demanda espontánea.

Costos de viajar con mascotas

Los costos de viajar con tu mascota disminuyeron en los últimos años, aunque varían dependiendo de la aerolínea y el destino. En el caso de Aerolíneas Argentinas, transporta perros y gatos de doce semanas de edad como mínimo.

En cabina, por ejemplo, los precios varían según el peso del animal. En Aerolíneas Argentinas, viajar a países como Brasil, Uruguay y otros de Sudamérica tiene un valor de 150 dólares para mascotas de hasta 9 kg.

En bodega, en tanto, el precio para ese mismo viaje a Sudamérica tiene un costo de 330 dólares para un contenedor más pequeño y 575 dólares para uno de hasta un metro, por 80 cm y 70 cm.

Dónde consultar

Correo electrónico: responde@senasa.gob.ar

WhatsApp: 1135859810

Oficinas del Senasa (lunes a viernes de 9 a 17 horas)